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в Гудаутской ЦРБ скончался пациент с коронавирусной инфекцией
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13:58, 26 Июля 2020
Смерть пациента наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда.
Сухум. 26 июля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан.
В ночь на воскресенье 26 июля в Гудаутской ЦРБ скончался пациент с коронавирусной инфекцией, переведённый накануне из Сухумской городской клинической больницы, где он находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием. Несмотря на полный объем квалифицированной медицинской помощи, смерть пациента наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 8 пациентов с COVID - 19.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Сухум. 26 июля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан.
В ночь на воскресенье 26 июля в Гудаутской ЦРБ скончался пациент с коронавирусной инфекцией, переведённый накануне из Сухумской городской клинической больницы, где он находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием. Несмотря на полный объем квалифицированной медицинской помощи, смерть пациента наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 8 пациентов с COVID - 19.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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