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В Гудаутской ЦРБ скончался 79-летний пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией
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17:37, 31 Июля 2020
Пациент умер нарастающей дыхательной и сердечнососудистой недостаточности.
Сухум. 31 июля 2020. Апсныпресс. 31 июля в Гудаутской ЦРБ скончался 79-летний пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Как сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, пациент поступил в Гудаутский госпиталь из кардиологического отделения Сухумской городской больницы 26 июля в тяжелом состоянии. Тяжесть состояния была связана с развившейся двусторонней полисегментарной ковидассоцииированной пневмонией, а также тяжелым хроническим заболеванием сердца и нарушением ритма.
В последние сутки состояние больного резко ухудшилось с возрастанием дыхательной недостаточности. Он был переведен на инвазивную искусственную вентиляцию легких, однако реанимационные мероприятия не дали желаемого эффекта. Пациент умер нарастающей дыхательной и сердечнососудистой недостаточности.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Сухум. 31 июля 2020. Апсныпресс. 31 июля в Гудаутской ЦРБ скончался 79-летний пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Как сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, пациент поступил в Гудаутский госпиталь из кардиологического отделения Сухумской городской больницы 26 июля в тяжелом состоянии. Тяжесть состояния была связана с развившейся двусторонней полисегментарной ковидассоцииированной пневмонией, а также тяжелым хроническим заболеванием сердца и нарушением ритма.
В последние сутки состояние больного резко ухудшилось с возрастанием дыхательной недостаточности. Он был переведен на инвазивную искусственную вентиляцию легких, однако реанимационные мероприятия не дали желаемого эффекта. Пациент умер нарастающей дыхательной и сердечнососудистой недостаточности.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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