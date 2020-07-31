Пациент умер нарастающей дыхательной и сердечнососудистой недостаточности.



Сухум. 31 июля 2020. Апсныпресс. 31 июля в Гудаутской ЦРБ скончался 79-летний пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.



Как сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, пациент поступил в Гудаутский госпиталь из кардиологического отделения Сухумской городской больницы 26 июля в тяжелом состоянии. Тяжесть состояния была связана с развившейся двусторонней полисегментарной ковидассоцииированной пневмонией, а также тяжелым хроническим заболеванием сердца и нарушением ритма.



В последние сутки состояние больного резко ухудшилось с возрастанием дыхательной недостаточности. Он был переведен на инвазивную искусственную вентиляцию легких, однако реанимационные мероприятия не дали желаемого эффекта. Пациент умер нарастающей дыхательной и сердечнососудистой недостаточности.



Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

