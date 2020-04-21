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В Гудаутской больнице скончалась пациентка 1925 года рождения
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11:52, 26 Апреля 2020
Летальный исход наступил от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний.
Сухум. 26 апреля. Апсныпресс. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, пациентка 1925 года рождения, находящаяся в Гудаутском госпитале, скончалась ранним утром, 26 апреля, от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний.
В сообщении уточняется, что диагноз COVID-19 был поставлен еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния.
Как рассказывает главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия, на момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженной гипертонической болезнью, хронической почечной недостаточностью. На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось престарелым возрастом.
Анжела Арчелия подчеркивает, что пациентке оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе, профилактика характерных для течения коронавирусной инфекции тромбоэмболических осложнений, предусмотренная протоколами ВОЗ. Но в 7:00 утра, 26 апреля, она скончалась от осложнений, в частности, тромбоэмболии легочной артерии. «Врачи делали все необходимое, однако, к сожалению, в силу возраста с заболеванием справиться не удалось», - сказала Анжела Арчелия.
Сухум. 26 апреля. Апсныпресс. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, пациентка 1925 года рождения, находящаяся в Гудаутском госпитале, скончалась ранним утром, 26 апреля, от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний.
В сообщении уточняется, что диагноз COVID-19 был поставлен еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния.
Как рассказывает главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия, на момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженной гипертонической болезнью, хронической почечной недостаточностью. На фоне проводимой терапии у пациентки было достигнуто рентгенологическое улучшение, однако общее состояние постоянно оставалось тяжелым, что осложнялось престарелым возрастом.
Анжела Арчелия подчеркивает, что пациентке оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в том числе, профилактика характерных для течения коронавирусной инфекции тромбоэмболических осложнений, предусмотренная протоколами ВОЗ. Но в 7:00 утра, 26 апреля, она скончалась от осложнений, в частности, тромбоэмболии легочной артерии. «Врачи делали все необходимое, однако, к сожалению, в силу возраста с заболеванием справиться не удалось», - сказала Анжела Арчелия.
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