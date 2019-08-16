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В Гудаутском районе работают 22 фельдшерско-акушерских пункта

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15:29, 19 Августа 2019
В Гудаутском районе работают 22 фельдшерско-акушерских пункта
О работе на селе рассказывают в районных ЦБ и в ФАПах.

Сухум. 19 августа. Апсныпресс. Фельдшерско-акушерские пункты Гудаутского и Гагрского районов Абхазии продолжают оказывать экстренную медицинскую помощь населению. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

 Как говорится в сообщении, со ссылкой на заместителя главного врача Гудаутской ЦРБ по медобслуживанию Игоря Цишба, в Гудаутском районе сегодня 22 работающих фельдшерско-акушерских пункта. «Есть ФАПы, которые нуждаются в ремонте, и во многих из них ремонт уже идет. При этом они выполняют огромную работу – первую доврачебную помощь на селе, без них было бы тяжело. Причем, оказывают ее очень квалифицированно, за счет чего смертность при доставке в стационар у нас существенно снизилась», - рассказал он.

Один из ФАПов, работающих в постоянном режиме, расположен в селе Хыпста Гудаутского района. Медсестра ФАПа Лиана Джарсалия рассказала о работе: «Малышей от 0 до шести лет у нас 106 человек, от 6 до 12 лет – 292 ребенка. Люди обращаются в ФАП – бывают порезы, артериальное давление, отравление…. Мы оказываем первую помощь и отправляем в больницу. Кроме того, по телефону объявляем прививочный день, из районной больницы и поликлиники в назначенное время приезжают педиатры, проводят вместе с нами прививки детям от 0 до 6 лет, а школьникам прививки мы делаем сами».

Село Отхара Гудаутского района – одно из самых густонаселенных. И здесь есть свой фельдшер Антонина Тария. По ее словам, население деревни – до полутора тысяч человек, это – 360 дворов. «Детей, маленьких дошколят – 104, школьного возраста – 135 человек, остальные – взрослое население. Мы оказываем доврачебную помощь, выполняем врачебные назначения, проводим капельные вливания, внутримышечные процедуры. Если человек нуждается в дальнейшем лечении, отправляем в районный центр. Всю проделанную работу отражаем в журналах», - говорит она. При этом, по словам Тария, деятельность медпункта проверяет куратор от Центральной районной больницы г. Гудаута, а также, по своему направлению, акушер-гинеколог родильного отделения Республиканской больницы.

Старейший и самый западный ФАП Абхазии, которому уже более 50 лет, находится в селе Псоу Гагрского района. Все эти годы в нем работает фельдшер Жужуна Каратян, которая, несмотря на свой пенсионный возраст, помогает односельчанам и сегодня. Детей, от 0 до 14 лет, здесь до 300 человек, до 7 лет - 70. Они получают все необходимые профилактические прививки. Как подчеркивает Жужуна Каратян, она добилась практически 100% иммунизации. «Я никогда не имею никаких проблем с прививками, отказов нет. Я очень люблю свою работу и хочу, чтобы все было четко. Все условия для работы есть – горячая и холодная вода, специальные холодильники для препаратов. Рядом школа – до 200 учеников, и все 9 месяцев дети бегают сюда – у кого палец порезан, у кого нога ушиблена, у кого температура или кашель… Не сидим, не скучаем», - говорит она. А в случаях, когда больного необходимо отправить в стационар, фельдшер всегда сопровождает пациента.

Как рассказывает главный врач ЦРБ г. Гагра Вячеслав Аргун, в Гагрском районе 4 врачебные амбулатории – в поселке Лдзаа (Пицунда), в Цандрыпше, на Бзыби и в Алахадзы. ФАПов в районе 8, все они стабильно работают, и ФАП села Псоу в этом ряду – один из лучших. Между тем, проблема наличия квалифицированных медицинских кадров здесь остается едва ли не самой главной. Сотрудники, которые работают в этих ФАПах и амбулаториях, имеют немалый стаж и опыт, однако они уже в большинстве своем пожилого возраста. Но выход есть, убежден Вячеслав Аргун: «Чтобы в будущем эта работа не стояла на месте, необходимо выделять государственные квоты через Минздрав, давать молодым медицинское образование по сестринскому и фельдшерскому делу, и после направлять этих специалистов для работы обратно в села».


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