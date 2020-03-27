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В Гудаутском госпитале находится один пациент - коронавирус не выявлен
19:00, 1 Апреля 2020
Оперативный штаб по защите населения от коронавируса информирует…
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической обстановке в стране на 1 апреля.
В сообщении говорится:
«На данный момент в инфекционной больнице города Сухум нет ни одного пациента. За сутки обратилось 14 человек. Восьмерым из них был поставлен диагноз ОРВИ, шестерым – диагноз острая кишечная инфекция.
В Гудаутском госпитале находится один пациент. Он прошел тестирование – коронавирус не выявлен».
Кроме того, Оперативный штаб сообщил, что продолжают поступать звонки в единый колл-центр, за последние сутки обратилось более 350 человек по всей республике.
Также, Оперативный штаб отмечает, что в Абхазии усилили меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. На постах в республике вместе с силовиками работают медики, которые проверяют температуру водителям и пассажирам. «Просим вас отнестись к этим мерам с пониманием, все они рассчитаны на снижение риска вспышки коронавирусной инфекции. В том случае, если режим карантина не будет соблюдаться в полной мере, руководство республики будет вынуждено ввести по всей стране комендантский час, а также перекрыть сообщение между городами. Благодарим население за понимание и в очередной раз призываем всех не покидать свои дома без острой необходимости», - подчеркивается в сообщении.
Сухум. 1 апреля. Апсныпресс. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической обстановке в стране на 1 апреля.
В сообщении говорится:
«На данный момент в инфекционной больнице города Сухум нет ни одного пациента. За сутки обратилось 14 человек. Восьмерым из них был поставлен диагноз ОРВИ, шестерым – диагноз острая кишечная инфекция.
В Гудаутском госпитале находится один пациент. Он прошел тестирование – коронавирус не выявлен».
Кроме того, Оперативный штаб сообщил, что продолжают поступать звонки в единый колл-центр, за последние сутки обратилось более 350 человек по всей республике.
Также, Оперативный штаб отмечает, что в Абхазии усилили меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. На постах в республике вместе с силовиками работают медики, которые проверяют температуру водителям и пассажирам. «Просим вас отнестись к этим мерам с пониманием, все они рассчитаны на снижение риска вспышки коронавирусной инфекции. В том случае, если режим карантина не будет соблюдаться в полной мере, руководство республики будет вынуждено ввести по всей стране комендантский час, а также перекрыть сообщение между городами. Благодарим население за понимание и в очередной раз призываем всех не покидать свои дома без острой необходимости», - подчеркивается в сообщении.
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