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В гостинице «Айтар» подготовлены 217 палат для изоляции граждан на карантин

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15:29, 2 Апреля 2020
В гостинице «Айтар» подготовлены 217 палат для изоляции граждан на карантин
Министр здравоохранения и социального обеспечения и избранный вице-президент побывали с инспекцией в гостинице «Айтар». 

Сухум. 2 апреля. Апсныпресс. Согласно Распоряжению исполняющего обязанности Президента Валерия Бганба, в Абхазии готовят места для изоляции на карантин граждан, прибывающих в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом, а также граждан с подозрением на заражение вирусом. 

В качестве таких мест определены в Гагрском районе – дом отдыха «Псоу», в Гудаутском районе – пансионат «Черноморец», в Сухуме – гостиница «Айтар», в Очамчырском районе – спортивная школа борьбы и бокса «Абырлаш», в Галском районе – Дом культуры. 

Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия и избранный вице-президент Бадра Гунба побывали в гостинице «Айтар» и проинспектировали насколько она готова к приему людей, которым предписан карантин.

Как сообщил Цахнакия, в «Айтаре» 217 комнат переделаны в палаты, есть одноместные, а также трёхкомнатные палаты для семей. «Это добровольно-принудительная мера для безопасности наших граждан, чтобы остановить распространение опасного вируса», – сказал он. 

При этом Бадра Гунба подчеркнул, что люди должны проявлять ответственность: «Необходимо выполнять Распоряжения, соблюдать меры безопасности, на каждом человеке лежит ответственность не только за своё здоровье, но и за здоровье всех граждан Абхазии».

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