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В Госкомитете по государственной языковой политике создали абхазскую версию сайта Соmmon Voice
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13:02, 18 Декабря 2019
Госкомитет призвал всех абхазоговорящих соотечественников принять участие в создании базы данных для голосовых приложений на абхазском языке.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Государственный комитет по государственной языковой политике запустил акцию по созданию базы данных для голосовых приложений на абхазском языке, в которой могут принять участие все абхазоговорящие люди старше 18 лет. Об этом Апсныпресс сообщил программист Госкомитета Нарт Тлыша.
Как рассказал Тлыша: «Суть акции заключается в том, что любой абхазоговорящий человек может зайти на абхазскую версию сайта Сommon Voice, произнести в аудиозаписи шаблонное предложение на абхазском языке или прослушать аудиозапись, произнесенную другим человеком, и поставить «лайк» или «дизлайк», в зависимости от того, правильно или неправильно произнесено предложение. Поэтому, нам необходимы тексты для создания дополнительных шаблонных предложений, и мы призываем всех писателей, редакторов, журналистов предоставить нам свои печатные труды на абхазском языке, предварительно отказавшись от авторских прав (это является условиям разработчиков ресурса). Нужно собрать голосовую и печатную базу данных для создания онлайн-переводчиков и разговорников. Проект интересен тем, что в нем могут принять участие даже те люди, которые плохо говорят на абхазском или говорят с акцентом. Такие люди даже более важны для проекта, поскольку часть миссии Common Voice — собрать как можно больше различных акцентов, чтобы службы распознавания голоса работали одинаково хорошо для всех».
По словам программиста, один автор уже предоставил для проекта свой печатный труд, отказавшись от авторских прав – это составитель перевода Корана на абхазском языке Октай Чкотуа. Его труд стал основой для создания 5 000 шаблонных предложений для абхазской версии сайта Common Voice. Для завершения проекта достаточно участия 8 000 человек, в том случае, если каждый запишет 225 и прослушает 450 аудиозаписей, а также специалистам Госкомитета предстоит составить дополнительно 1 800 000 предложений на абхазском языке, которые они рассчитывают получить от авторов печатных трудов.
Отмечая важность проекта, председатель Госкомитета по государственной языковой политике Батал Хагуш подчеркнул: «В эпоху информационных технологий развитие языка невозможно без создания цифровой базы данных. Поэтому наши специалисты активно работают в этой области. Над разработкой абхазской версии сайта Common Voice работали программист Нарт Тлыша и специалист-переводчик Нелли Барцыц. Надеемся, что абхазоговорящие люди, небезразличные к своему родному языку, откликнутся, и каждый внесет вклад в благородное дело возрождения абхазского языка!»
Зайти на абхазскую версию сайта Common Voice можно по ссылке: https://voice.mozilla.org/ab
За справками обращаться по телефону +7 (940) 925-54-56 или по адресу: ул. Званба, д. 9, 2 этаж (офис Комитета по языковой политике)
(АП): Common Voice — это часть инициативы компании Mozilla по обучению машин тому, как говорят реальные люди. Это безвозмездный, общедоступный ресурс с открытым исходным кодом. Цель набора данных Common Voice состоит в том, чтобы дать возможность любому человеку в мире создавать распознавание речи говорящего или любое другое приложение, для которого требуются голосовые данные. В конечном счёте, Сommon Voice стремится сделать набор многоязычных данных максимально полезным для всех, включая исследователей, университеты, стартапы, правительства, организации социального назначения и любителей.
Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Государственный комитет по государственной языковой политике запустил акцию по созданию базы данных для голосовых приложений на абхазском языке, в которой могут принять участие все абхазоговорящие люди старше 18 лет. Об этом Апсныпресс сообщил программист Госкомитета Нарт Тлыша.
Как рассказал Тлыша: «Суть акции заключается в том, что любой абхазоговорящий человек может зайти на абхазскую версию сайта Сommon Voice, произнести в аудиозаписи шаблонное предложение на абхазском языке или прослушать аудиозапись, произнесенную другим человеком, и поставить «лайк» или «дизлайк», в зависимости от того, правильно или неправильно произнесено предложение. Поэтому, нам необходимы тексты для создания дополнительных шаблонных предложений, и мы призываем всех писателей, редакторов, журналистов предоставить нам свои печатные труды на абхазском языке, предварительно отказавшись от авторских прав (это является условиям разработчиков ресурса). Нужно собрать голосовую и печатную базу данных для создания онлайн-переводчиков и разговорников. Проект интересен тем, что в нем могут принять участие даже те люди, которые плохо говорят на абхазском или говорят с акцентом. Такие люди даже более важны для проекта, поскольку часть миссии Common Voice — собрать как можно больше различных акцентов, чтобы службы распознавания голоса работали одинаково хорошо для всех».
По словам программиста, один автор уже предоставил для проекта свой печатный труд, отказавшись от авторских прав – это составитель перевода Корана на абхазском языке Октай Чкотуа. Его труд стал основой для создания 5 000 шаблонных предложений для абхазской версии сайта Common Voice. Для завершения проекта достаточно участия 8 000 человек, в том случае, если каждый запишет 225 и прослушает 450 аудиозаписей, а также специалистам Госкомитета предстоит составить дополнительно 1 800 000 предложений на абхазском языке, которые они рассчитывают получить от авторов печатных трудов.
Отмечая важность проекта, председатель Госкомитета по государственной языковой политике Батал Хагуш подчеркнул: «В эпоху информационных технологий развитие языка невозможно без создания цифровой базы данных. Поэтому наши специалисты активно работают в этой области. Над разработкой абхазской версии сайта Common Voice работали программист Нарт Тлыша и специалист-переводчик Нелли Барцыц. Надеемся, что абхазоговорящие люди, небезразличные к своему родному языку, откликнутся, и каждый внесет вклад в благородное дело возрождения абхазского языка!»
Зайти на абхазскую версию сайта Common Voice можно по ссылке: https://voice.mozilla.org/ab
За справками обращаться по телефону +7 (940) 925-54-56 или по адресу: ул. Званба, д. 9, 2 этаж (офис Комитета по языковой политике)
(АП): Common Voice — это часть инициативы компании Mozilla по обучению машин тому, как говорят реальные люди. Это безвозмездный, общедоступный ресурс с открытым исходным кодом. Цель набора данных Common Voice состоит в том, чтобы дать возможность любому человеку в мире создавать распознавание речи говорящего или любое другое приложение, для которого требуются голосовые данные. В конечном счёте, Сommon Voice стремится сделать набор многоязычных данных максимально полезным для всех, включая исследователей, университеты, стартапы, правительства, организации социального назначения и любителей.
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