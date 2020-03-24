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В Галском районе введен комендантский час
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17:56, 31 Марта 2020
Распоряжение подписано исполняющим обязанности Президента Республики Абхазия.
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о введении комендантского часа на территории Галского района.
В тексте Распоряжения говорится:
«На основании статьи 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в РА» и в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:
1. Ввести на территории Галского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут.
2. Запретить гражданам во время комендантского часа находиться на улицах или в иных общественных местах, либо пребывать вне своего жилища.
3. Министерству внутренних дел РА обеспечить задержания лиц, допустивших нарушение порядка, предусмотренного пунктом 1 настоящего Распоряжения, до окончания комендантского часа.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования».
Сухум. 31 марта. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о введении комендантского часа на территории Галского района.
В тексте Распоряжения говорится:
«На основании статьи 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в РА» и в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:
1. Ввести на территории Галского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут.
2. Запретить гражданам во время комендантского часа находиться на улицах или в иных общественных местах, либо пребывать вне своего жилища.
3. Министерству внутренних дел РА обеспечить задержания лиц, допустивших нарушение порядка, предусмотренного пунктом 1 настоящего Распоряжения, до окончания комендантского часа.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования».
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