APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
19:07, 8 Апреля 2020 35
18:53, 8 Апреля 2020 71
18:05, 8 Апреля 2020 443
17:34, 8 Апреля 2020 111
17:11, 8 Апреля 2020 223
16:52, 8 Апреля 2020 271
15:16, 8 Апреля 2020 148
14:47, 8 Апреля 2020 565
14:07, 8 Апреля 2020 828
13:28, 8 Апреля 2020 953
22:34, 7 Апреля 2020 860
20:20, 7 Апреля 2020 906
18:34, 7 Апреля 2020 880
16:49, 7 Апреля 2020 1498
14:53, 7 Апреля 2020 353
14:25, 7 Апреля 2020 319
12:55, 7 Апреля 2020 361
19:26, 6 Апреля 2020 1207
18:52, 6 Апреля 2020 1070
16:37, 6 Апреля 2020 546
15:54, 6 Апреля 2020 655
15:02, 6 Апреля 2020 785
14:33, 6 Апреля 2020 436
13:49, 6 Апреля 2020 592
20:53, 5 Апреля 2020 865

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В Гагрском районе введён комендантский час

В Гагрском районе введён комендантский час

414
18:05, 8 Апреля 2020
В Гагрском районе введён комендантский час
Распоряжение о введении комендантского часа подписал Валерий Бганба.

Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о введении комендантского часа на территории Гагрского района.

В тексте Распоряжения говорится:

«На основании статьи 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:

1. Ввести на территории Гагрского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут.

2. Во время комендантского часа запретить нахождение на улицах или в иных общественных местах, либо пребывание вне своего жилища гражданам, за исключением представителей силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры, также лиц, в случае их обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью.

3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия обеспечить задержание лиц, допустивших нарушение настоящего Распоряжения, до окончания комендантского часа.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика