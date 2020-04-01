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В Гагрском районе введён комендантский час
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18:05, 8 Апреля 2020
Распоряжение о введении комендантского часа подписал Валерий Бганба.
Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о введении комендантского часа на территории Гагрского района.
В тексте Распоряжения говорится:
«На основании статьи 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:
1. Ввести на территории Гагрского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут.
2. Во время комендантского часа запретить нахождение на улицах или в иных общественных местах, либо пребывание вне своего жилища гражданам, за исключением представителей силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры, также лиц, в случае их обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью.
3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия обеспечить задержание лиц, допустивших нарушение настоящего Распоряжения, до окончания комендантского часа.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования».
Сухум. 8 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба подписал Распоряжение о введении комендантского часа на территории Гагрского района.
В тексте Распоряжения говорится:
«На основании статьи 4 Конституционного закона Республики Абхазия «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия» и в целях предотвращения распространения в Республике Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19:
1. Ввести на территории Гагрского района комендантский час с 20 часов 00 минут по 07 часов 00 минут.
2. Во время комендантского часа запретить нахождение на улицах или в иных общественных местах, либо пребывание вне своего жилища гражданам, за исключением представителей силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, лиц, обеспечивающих функционирование объектов банковской инфраструктуры, также лиц, в случае их обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью.
3. Министерству внутренних дел Республики Абхазия обеспечить задержание лиц, допустивших нарушение настоящего Распоряжения, до окончания комендантского часа.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования».
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