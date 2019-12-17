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В Гагре создадут реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями
14:52, 23 Декабря 2019
Работа запланирована в рамках проекта «Международного фонда «Апсны».
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Представители Администрации Гагрского района на встрече с президентом «Международного фонда «Апсны» Сонером Гогуа обсудили создание реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Гагрского района.
Сонер Гогуа сообщил, что по данным «Международного фонда «Апсны», в Гагрском районе проживает около 200 детей с диагнозом ДЦП, и каждый из этих детей нуждается в лечении и реабилитации: «Один из главных проектов, которым занимается наша организация – «Здоровая нация и будущее наших детей». Раньше нуждающихся детей отправляли на реабилитацию в другие страны. Мы поставили перед собой цель – создать реабилитационные центры, чтобы наши дети лечились в нашей стране. Сейчас единственный город в республике, где нет такого центра – это Гагра. Так что, совместно с Администрацией Гагры и городским Собранием нужно открыть здесь реабилитационный центр. Это некоммерческий проект, участие в котором принимают «Международный фонд «Апсны» и Ассоциация детей-инвалидов. В течение 2020 года мы планируем начать работы по созданию реабилитационного центра – ремонт, оснащение необходимым оборудованием».
На встрече руководство района предложило использовать для создания детского реабилитационного центра двухэтажное строение, расположенное за школой искусств.
Представители фонда «Апсны» осмотрели здание и оценили его состояние. По их словам, как только будет составлена проектно-сметная документация, начнутся ремонтные работы.
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Представители Администрации Гагрского района на встрече с президентом «Международного фонда «Апсны» Сонером Гогуа обсудили создание реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщается на официальном сайте Администрации Гагрского района.
Сонер Гогуа сообщил, что по данным «Международного фонда «Апсны», в Гагрском районе проживает около 200 детей с диагнозом ДЦП, и каждый из этих детей нуждается в лечении и реабилитации: «Один из главных проектов, которым занимается наша организация – «Здоровая нация и будущее наших детей». Раньше нуждающихся детей отправляли на реабилитацию в другие страны. Мы поставили перед собой цель – создать реабилитационные центры, чтобы наши дети лечились в нашей стране. Сейчас единственный город в республике, где нет такого центра – это Гагра. Так что, совместно с Администрацией Гагры и городским Собранием нужно открыть здесь реабилитационный центр. Это некоммерческий проект, участие в котором принимают «Международный фонд «Апсны» и Ассоциация детей-инвалидов. В течение 2020 года мы планируем начать работы по созданию реабилитационного центра – ремонт, оснащение необходимым оборудованием».
На встрече руководство района предложило использовать для создания детского реабилитационного центра двухэтажное строение, расположенное за школой искусств.
Представители фонда «Апсны» осмотрели здание и оценили его состояние. По их словам, как только будет составлена проектно-сметная документация, начнутся ремонтные работы.
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