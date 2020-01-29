В детской театральной студии «Нарт» объявили кастинг

Набор детей для обучения актерскому мастерству пройдет на Малой сцене.



Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба, в детской театральной студии «Нарт», продолжается набор детей для обучения актерскому мастерству. Следующий этап кастинга пройдет 9 февраля, в 12 часов, на Малой сцене.



Как рассказал художественный руководитель студии Гудиса Тодуа, первый кастинг в студии проводили в 2018 году: «Тогда мы набирали детей от 6 до 13 лет, в младшую группу. В этом году решили набрать старшую группу, от 13 до 18 лет, так как считаем это более целесообразным для нашего театра. Этот кастинг для тех, кто хочет в дальнейшем связать свою жизнь с театральной деятельностью и актерским мастерством. Мы набираем небольшую группу, конкурс будет сложнее, чем в первый раз. Большой акцент делается на знание и свободное мышление на абхазском языке. На кастинге будут присутствовать актеры, педагоги и администрация театра».



Гудиса Тодуа также отметил: «В этом году мы завершаем обучение младшей группы, и летом будет новый набор. Заканчиваем премьерой спектакля «Бременские музыканты», которая пройдет весной. Но с труппой мы не прощаемся, дети остаются в театре и будет задействованы в различных спектаклях».



