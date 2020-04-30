В День Победы ветеранам будет оказана поддержка от имени Президента Абхазии





Сухум. 5 мая. Апсныпресс. Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба провел совещание, посвященное празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.



Вице-президент Абхазии отметил, что, учитывая санитарно- эпидемиологическую ситуацию в стране, и в соответствии с Распоряжением Президента об ограничении проведения массовых мероприятий, запланированные по случаю юбилея Победы торжества, будут отменены. Но это не значит, что ветеранов лишат великого праздника.





По словам Бадры Гунба, принято решение, что 9 мая, в день 75-летия Победы, руководители государства и главы районов посетят всех ветеранов, проживающих в Абхазии. От имени Президента Абхазии Аслана Бжания им будет оказана поддержка.