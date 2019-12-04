APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:22, 4 Декабря 2019
16:07, 4 Декабря 2019 43
15:30, 4 Декабря 2019 169
15:02, 4 Декабря 2019 97
14:44, 4 Декабря 2019 97
13:46, 4 Декабря 2019 145
12:00, 4 Декабря 2019 190
11:37, 4 Декабря 2019 1214
18:54, 3 Декабря 2019 1096
16:30, 3 Декабря 2019 357
15:39, 3 Декабря 2019 256
15:03, 3 Декабря 2019 251
14:43, 3 Декабря 2019 348
10:00, 3 Декабря 2019 364
18:33, 2 Декабря 2019 682
17:55, 2 Декабря 2019 705
17:10, 2 Декабря 2019 1821
16:20, 2 Декабря 2019 1088
15:40, 2 Декабря 2019 311
15:31, 2 Декабря 2019 652
14:34, 2 Декабря 2019 586
12:55, 2 Декабря 2019 2882
10:11, 2 Декабря 2019 506
18:13, 1 Декабря 2019 970
16:01, 29 Ноября 2019 713

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В члены Общественной палаты Абхазии приняты 11 представителей городов и районов

В члены Общественной палаты Абхазии приняты 11 представителей городов и районов

169
15:30, 4 Декабря 2019
В члены Общественной палаты Абхазии приняты 11 представителей городов и районов
Списки в ОП представлены органами местного самоуправления.

Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. Члены Общественной палаты Абхазии, утвержденные Президентом РА Раулем Хаджимба, согласно п. 5 ст. 8 Закона «Об Общественной палате РА», процедурой конкурсного отбора приняли решение о приеме в Общественную палату 11 представителей районов и городов, представленных органами местного самоуправления:

1. Осия Леонида Дмитриевича;
2. Страничкина Александра Викторовича;
3. Чепия Ираклия Григорьевича;
4. Миканба Геннадия Анатольевича;
5. Тания Адамура Шлатеровича;
6. Смыр Виталия Кязимовича;
7. Хварцкия Дениса Дмитриевича;
8. Кондакчяна Владимира Аршавировича;
9. Квирая Эдика Акакиевича;
10. Ченгелия Александра Ильича;
11. Тарба Омара Гогиевича.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика