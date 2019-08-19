В «Черномоэнерго» назвали обвинения Алмаса Джапуа в адрес предприятия, прозвучавшие на пресс-конференции, «собственными бездоказательными предположениями»

Заявление РУП «Черноморэнерго».



Сухум. 19 августа. Апсныпресс. Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» распространило заявление в связи с прошедшей 16 августа в офисе Общественного движения «Общее дело» пресс-конференции кандидата в Президенты Республики Абхазия, депутата Парламента РА Алмаса Джапуа, посвящённой итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности РУП «Черноморэнерго».



В заявлении говорится:



«Освещение деятельности комиссии происходило на площадке Общественного движения, не имеющего отношения к деятельности парламентской комиссии и к деятельности Парламента, в целом, за исключением того факта, что один из лидеров этого движения является депутатом Парламента. Это дает нам основания полагать, что цель мероприятия была далека от целей комиссии, а само мероприятие было пиаром кандидата в Президенты Алмаса Джапуа. Напомним, в законе «О парламентском расследовании» указано, что член комиссии не имеет права в публичной форме предоставлять информацию о деятельности комиссии, а также озвучивать свое мнение, касающееся расследования, до завершения ее работы. Работа комиссии признается завершенной после принятия соответствующего постановления Парламента, чего не было сделано. Джапуа не мог не знать этого, выступая на пресс-конференции, где озвучил «свое особое мнение» и пошёл на грубое нарушение закона.



Из уст Джапуа прозвучали серьёзные обвинения в адрес РУП «Черноморэнерго». Между тем, он не представил ни одного доказательства, прямо или косвенно подтверждающего озвученные обвинения, ссылаясь на некие секретные данные, секретные свидетельские показания и на вышеупомянутый закон. Путая профессиональные понятия и термины, Джапуа свёл всю обвинительную базу к собственным бездоказательным предположениям.



21 августа в 11:00 в центральном офисе РУП «Черноморэнерго» пройдет пресс-конференция руководства предприятия, на которой будут даны исчерпывающие и аргументированные ответы на все прозвучавшие обвинения.



Хотим отметить, что остальные депутаты – члены парламентской комиссии по расследованию деятельности РУП «Черноморэнерго» не присутствовали на указанной пресс-конференции. В связи с этим, обращаемся к общественности с просьбой не делать выводов, основываясь лишь на мнении одного «заинтересованного» лица».

