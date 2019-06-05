В бюджете Сухума отставание по налоговым платежам составило 84 миллиона рублей

В Министерстве по налогам и сборам Абхазии прошло совещание с участием представителей крупных налогоплательщиков.



Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Министерстве по налогам и сборам РА на совещании обсудили налоговые поступления в бюджет города Сухум.



Открывая совещание, министр по налогам и сборам Даур Курмазия отметил, что за последние 2 месяца наметилась отрицательная динамика в поступлениях налоговых платежей в бюджет города Сухум. «Мы решили провести такую встречу, на которой будут озвучены существующие проблемы и найдены их возможные решения», - сказал он.



Как сообщил заместитель главы Администрации Сухума Леон Кварчия: «Беспокоит отставание показателей по уплате налоговых платежей в городской бюджет. За последние 4 месяца, по сравнению с прошлым годом, среди отстающих наиболее крупных налогоплательщиков – порядка 16 предприятий. Отставание от плановых показателей составило более 84 миллионов рублей. Соответственно мы не имеем возможности выполнять те расходные обязательства, которые предусмотрены бюджетом на этот год. Приостановлено большинство капитальных работ, часть текущих работ, которые были запланированы по благоустройству города и подготовке к курортному сезону. Мы не можем остановить жизнь в городе, у нас сейчас курортный сезон. Недостатков много и надо их совместными усилиями исправлять».



При этом Даур Курмазия добавил, что озвученная цифра – это потери столичного бюджета, но недоплаты крупнейших налогоплательщиков гораздо больше, потому часть налогов идет в Республиканский бюджет. «У нас общее невыполнение плана по налогам в 3 раза меньше, чем потери от недоплат крупнейших налогоплательщиков. Это достигнуто за счет увеличения поступлений налоговых платежей по большому числу налогоплательщиков среднего и более низкого уровня. Но компенсировать все потери за счет этих налогоплательщиков мы никак не сможем», - сказал он.



Начальник отдела налогообложения юридических лиц ИМНС РА по г. Сухум Юрий Еник привел показатели товарооборота по предприятиям. Так, в ЗАО «Аквафон GSM» за 2016 год товарооборот составил 1 миллиард 417 миллионов 157 тысяч рублей, в 2017 году – 1 миллиард 334 миллиона 412 тысяч рублей, произошло снижение на 82 миллиона 744 тысячи рублей. В 2018 году товарооборот составил 1 миллиард 315 миллионов 496 тысяч рублей, по сравнение с 2017 годом снижение произошло на 18 миллионов 916 тысяч рублей. Если сравнивать показатели 1 квартала 2019 года с 1 кварталом 2018 года, то в 2019 году товарооборот составил 231 миллион 669 тысяч рублей, а в 2018 году – 248 миллионов 835 тысяч рублей, произошло снижение на 17 миллионов 165 тысяч рублей.



В ООО «Вина и воды Абхазии» в 2016 году товарооборот составил 2 миллиарда 788 миллионов 264 тысячи, в 2017 году – 2 миллиарда 907 миллионов 411 тысяч, произошел рост на 119 миллионов 147 тысяч рублей. В 1 квартале 2019 года товарооборот составил 582 миллиона 347 тысяч рублей, а в 1 квартале 2018 года товарооборот был – 737 миллионов 697 тысяч, произошло снижение на 155 миллионов 355 тысяч рублей.



Также Юрий Еник привел цифры начислений налогов от крупных предприятий за 4 месяца 2018 и 2019 годов.



ЗАО «Аквафон-GSM» за 4 месяца 2018 года начислено 29 миллионов, 41 тысяча рублей, а за 4 месяца 2019 года – 18 миллионов 483 тысячи рублей, сумма начисленных налогов снизилась практически на 10 миллионов рублей.



СП ООО «А-Мобайл» - за 4 месяца 2018 года начислено 26 миллионов 757 тысяч рублей, за 4 месяца 2019 года – 20 миллионов 134 тысячи рублей.



ООО «Вина и воды Абхазии» - за 4 месяца 2018 года начислено 44 миллиона 102 тысячи рублей, за 4 месяца 2019 года – 11 миллионов 342 тысячи рублей.



ООО «РН – Абхазии» - за 4 месяца 2018 года начислено 23 миллиона 365 тысяч рублей, за 4 месяца 2019 года – 18 миллионов 301 тысяча рублей.



ООО «Минеральные воды Абхазии» - за 4 месяца 2018 года начислено 1 миллион 72 тысячи рублей, за 4 месяца 2019 года – 1 миллион 212 тысяч рублей.



ООО «Флагман» - за 4 месяца 2018 года начислено 2 миллиона 366 тысяч рублей, за 4 месяца 2019 года – 2 миллиона 420 тысяч рублей.



ООО «Премиум» - за 4 месяца 2018 года начислено 2 миллиона 591 тысяча рублей, за 4 месяца 2019 года – 4 миллиона 524 тысячи рублей.



ООО «АЗиД» - за 4 месяца 2018 года начислено 2 миллиона 601 тысяча рублей, за 4 месяца 2019 года – 11 миллионов 930 тысяч рублей.



ГК «Абхазское морское пароходство» - за 4 месяца 2018 года начислено 6 миллионов 481 тысяча рублей, за 4 месяца 2019 года – 4 миллиона 246 тысяч рублей.



Со своей стороны, генеральный директор ЗАО «Аквафон-GSM» Алхас Аргун пояснил: «Происходит изменение в структуре связи, люди перестают пользоваться дорогими международными голосовыми тарифами. Если раньше выручка шла от голосовых вызовов, то сейчас преобладает пользование интернетом. Это весьма чувствительно для нас, мы пытаемся принять меры, чтобы сгладить проблему. В прогнозах на этот год заложили ту же выручку, что и в прошлом году, и попытаемся ее выполнить. Надеемся на курортный сезон, что он компенсирует падение, которое часто бывает в начале года».



Главный бухгалтер ООО «Вина и воды Абхазии» Элла Тания сообщила: «Мы зависим от российского дистрибьютора, который у нас единственный по России, и 94% продукции уходит на Россию. Эта компания дала письмо с объяснением: в 1 квартале у нас произведено на 3 млн 300 тысяч бутылок меньше потому, что у них введен помарочный учет и нужно было устанавливать оборудование, которое нам обошлось в 1 млн 300 тысяч евро. Иначе, мы в этом году не смогли бы выйти на российский рынок. Акцизные марки из РФ пришли в марте, без них мы не можем выпускать продукцию. У нас контракт на 3 млн бутылок, и к концу года то, что не выпущено в 1 квартале, будет учитываться, так что в течение года мы выпустим даже больше».