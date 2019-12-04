В АГУ подвели итоги проекта «Основы высоких технологий и развитие цифровой грамотности»

В Абхазском государственном университете, совместно с Министерством просвещения РА и автономной некоммерческой организацией «Электронное образование для наноиндустрии», был проведен итоговый семинар проекта «Основы высоких технологий и развитие цифровой грамотности: тиражирование лучших практик использования электронных образовательных ресурсов, разработанных в рамках проекта «Стемфорд в русскоязычных школах за рубежом». Главный специалист отдела контроля качества образования Министерства просвещения РА Майя Цыбулевская рассказала Апсныпресс о мероприятии.Майя Цыбулевская отметила: «Проект направлен на популяризацию и развитие интереса к предметам естественно-научного цикла, а также на формирование цифровой и естественно-научной грамотности школьников Республики Абхазия, реализуется в рамках гранта Россотрудничества. Участниками семинара и мастер-классов стали школьники и педагоги общеобразовательных организаций Абхазии. Цель таких мероприятий – расширить представление детей о явлениях природы, развить мышление, интерес к познанию и исследовательской деятельности. Подготовка будущих специалистов в области нанотехнологий должна начинаться с самого раннего детства и стать актуальной задачей естественно-научного образования в Республике Абхазия».Цыбулевская рассказала об организации проекта: «Участников разбили на три группы. Каждая группа проходила различные мастер-классы у ведущих специалистов. Например, одна группа пошла на викторину, другая – научилась выращивать кристаллы, третья – собирать батарейку».«Наука – это вовсе не что-то далекое и непонятное, это – не только знания, но и процесс их получения. А если о чем-то сложном будут рассказывать талантливые педагоги-практики, то даже неподготовленные слушатели без труда смогут понять, о чем идет речь. В этом смогли убедится и учащиеся средних школ нашей республики. В современном мире знания в сфере нанотехнологий как никогда актуальны. Область нанотехнологий в настоящее время является одной из самых значительных областей знаний. Она располагается на переднем крае физики, химии, биологии, технических наук и является ключевой для технологий XXI века» - подытожила Цыбулевская.Также специалист пояснила: «Изучение нанотехнологий в рамках общего образования в Республике Абхазия не предусмотрено, и для того, чтобы знакомить учащихся нашей страны с современной наукой такие уникальные и прогрессивные мероприятия крайне необходимы Именно на таких открытых научно-популярных лекциях и практикумах время можно провести интересно и с пользой. Они помогают нам разобраться в правде жизни, расширить свое мировоззрение, заставляют мозг «шевелиться» и дают возможность подискутировать с единомышленниками».