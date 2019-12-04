APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:28, 11 Декабря 2019 27
12:24, 11 Декабря 2019 39
12:16, 11 Декабря 2019 40
12:06, 11 Декабря 2019 61
11:26, 11 Декабря 2019 158
11:16, 11 Декабря 2019 88
11:10, 11 Декабря 2019 917
16:36, 10 Декабря 2019 310
16:06, 10 Декабря 2019 285
15:20, 10 Декабря 2019 236
15:04, 10 Декабря 2019 232
13:12, 10 Декабря 2019 210
12:50, 10 Декабря 2019 295
12:32, 10 Декабря 2019 324
12:21, 10 Декабря 2019 320
12:19, 10 Декабря 2019 417
12:10, 10 Декабря 2019 867
11:44, 10 Декабря 2019 1054
18:00, 9 Декабря 2019 949
16:06, 9 Декабря 2019 1076
14:54, 9 Декабря 2019 317
14:22, 9 Декабря 2019 855
12:27, 9 Декабря 2019 981
11:42, 9 Декабря 2019 367
11:00, 8 Декабря 2019 600

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В АГУ подвели итоги проекта «Основы высоких технологий и развитие цифровой грамотности»

В АГУ подвели итоги проекта «Основы высоких технологий и развитие цифровой грамотности»

43
12:06, 11 Декабря 2019
В АГУ подвели итоги проекта «Основы высоких технологий и развитие цифровой грамотности»
Проект проведен совместно с Министерством просвещения РА и автономной некоммерческой организацией «Электронное образование для наноиндустрии». 

Сухум. 11 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Абхазском государственном университете, совместно с Министерством просвещения РА и автономной некоммерческой организацией «Электронное образование для наноиндустрии», был проведен итоговый семинар проекта «Основы высоких технологий и развитие цифровой грамотности: тиражирование лучших практик использования электронных образовательных ресурсов, разработанных в рамках проекта «Стемфорд в русскоязычных школах за рубежом». Главный специалист отдела контроля качества образования Министерства просвещения РА Майя Цыбулевская рассказала Апсныпресс о мероприятии.

Майя Цыбулевская отметила: «Проект направлен на популяризацию и развитие интереса к предметам естественно-научного цикла, а также на формирование цифровой и естественно-научной грамотности школьников Республики Абхазия, реализуется в рамках гранта Россотрудничества. Участниками семинара и мастер-классов стали школьники и педагоги общеобразовательных организаций Абхазии. Цель таких мероприятий – расширить представление детей о явлениях природы, развить мышление, интерес к познанию и исследовательской деятельности. Подготовка будущих специалистов в области нанотехнологий должна начинаться с самого раннего детства и стать актуальной задачей естественно-научного образования в Республике Абхазия».



Цыбулевская рассказала об организации проекта: «Участников разбили на три группы. Каждая группа проходила различные мастер-классы у ведущих специалистов. Например, одна группа пошла на викторину, другая – научилась выращивать кристаллы, третья – собирать батарейку». 

«Наука – это вовсе не что-то далекое и непонятное, это – не только знания, но и процесс их получения. А если о чем-то сложном будут рассказывать талантливые педагоги-практики, то даже неподготовленные слушатели без труда смогут понять, о чем идет речь. В этом смогли убедится и учащиеся средних школ нашей республики. В современном мире знания в сфере нанотехнологий как никогда актуальны. Область нанотехнологий в настоящее время является одной из самых значительных областей знаний. Она располагается на переднем крае физики, химии, биологии, технических наук и является ключевой для технологий XXI века» - подытожила Цыбулевская.

Также специалист пояснила: «Изучение нанотехнологий в рамках общего образования в Республике Абхазия не предусмотрено, и для того, чтобы знакомить учащихся нашей страны с современной наукой такие уникальные и прогрессивные мероприятия крайне необходимы   Именно на таких открытых научно-популярных лекциях и практикумах время можно провести интересно и с пользой. Они помогают нам разобраться в правде жизни, расширить свое мировоззрение, заставляют мозг «шевелиться» и дают возможность подискутировать с единомышленниками».  




Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика