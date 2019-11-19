В АГУ отметили День студента

В Абхазском государственном университете отметили Международный День студента.Мероприятие посетил Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.Открыл мероприятие ректор АГУ Алеко Гварамия: «Национальный университет – это воплощение духа и интеллекта нации. Друзей у нас много. Всегда радуют любые успехи, пусть и малочисленные, наших студентов. Память о 94 студентах и преподавателях, которые сложили головы во время Отечественной войны народа Абхазии, не померкнет. Потенциал университета растет с каждым годом. Мы приняли 556 человек на первый курс, направили наших ребят в магистратуру и аспирантуру в Россию».Президент РА Рауль Хаджимба поздравил учащихся: «Университет – это самое главное звено в учебно-научной деятельности нашего государства. Дай Бог вам всем успехов! А тем, кто переступил порог этого высшего учебного заведения, хочу пожелать успешного завершения учебного процесса и вступления в новый жизненный этап. Без вашей помощи и знаний государство не состоится».В рамках мероприятия, первокурсники дали клятву студента.Завершился праздник концертом студенческой самодеятельности.