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В АГУ отметили День студента

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16:10, 21 Ноября 2019
В АГУ отметили День студента
Мероприятие посетил Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.

Сухум. 21 ноября. Апсныпресс. Тамара Ачба. В Абхазском государственном университете отметили Международный День студента.



Мероприятие посетил Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.



Открыл мероприятие ректор АГУ Алеко Гварамия: «Национальный университет – это воплощение духа и интеллекта нации. Друзей у нас много. Всегда радуют любые успехи, пусть и малочисленные, наших студентов. Память о 94 студентах и преподавателях, которые сложили головы во время Отечественной войны народа Абхазии, не померкнет. Потенциал университета растет с каждым годом. Мы приняли 556 человек на первый курс, направили наших ребят в магистратуру и аспирантуру в Россию».



Президент РА Рауль Хаджимба поздравил учащихся: «Университет – это самое главное звено в учебно-научной деятельности нашего государства. Дай Бог вам всем успехов! А тем, кто переступил порог этого высшего учебного заведения, хочу пожелать успешного завершения учебного процесса и вступления в новый жизненный этап. Без вашей помощи и знаний государство не состоится».



В рамках мероприятия, первокурсники дали клятву студента.



Завершился праздник концертом студенческой самодеятельности.

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