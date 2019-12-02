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В АГУ откроется Центр обучения русскому языку

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15:47, 6 Декабря 2019
В АГУ откроется Центр обучения русскому языку
Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения России.

Сухум. 6 декабря. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В Республике Абхазия начинает работу Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Проект реализуется в Абхазском государственном университете при поддержке Министерства просвещения России.

Как сообщила Апсныпресс заведующая кафедры русского языка и литературы АГУ Нателла Бахия: «Это российский проект, который создан для того, чтобы улучшить уровень знаний русского языка в национальных республиках, национальных образовательных учреждениях. В рамках этого проекта, Центры русского языка открываются на Кавказе, в Чеченском и Абхазском университетах».

Нателла Бахия рассказала о проекте: «АГУ заключил договор о сотрудничестве с ЧГУ об открытии образовательного Центра, в котором смогут обучаться не только наши студенты, но и все заинтересованные люди, желающие повысить свой уровень знания русского языка. Всем учащимся будут предоставлены бесплатные учебно-методические пособия.  Программа сформирована таким образом, чтобы учащиеся достигли достаточного уровня владения русским языком и могли продолжить обучение в российских учебных заведениях, в том числе, в российских университетах, институтах и академиях».

Бахия пояснила: «В рамках Договора, ЧГУ оснащает АГУ необходимым оборудованием, компьютерами и всем тем, что нужно для изучения лингвистики. Представители Чеченского университета с кафедры русского языка и литературы должны приехать и обговорить детали работы».


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