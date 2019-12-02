В АГУ откроется Центр обучения русскому языку

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения России.



Сухум. 6 декабря. Апсныпресс. Аманда Касландзия. В Республике Абхазия начинает работу Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку. Проект реализуется в Абхазском государственном университете при поддержке Министерства просвещения России.



Как сообщила Апсныпресс заведующая кафедры русского языка и литературы АГУ Нателла Бахия: «Это российский проект, который создан для того, чтобы улучшить уровень знаний русского языка в национальных республиках, национальных образовательных учреждениях. В рамках этого проекта, Центры русского языка открываются на Кавказе, в Чеченском и Абхазском университетах».



Нателла Бахия рассказала о проекте: «АГУ заключил договор о сотрудничестве с ЧГУ об открытии образовательного Центра, в котором смогут обучаться не только наши студенты, но и все заинтересованные люди, желающие повысить свой уровень знания русского языка. Всем учащимся будут предоставлены бесплатные учебно-методические пособия. Программа сформирована таким образом, чтобы учащиеся достигли достаточного уровня владения русским языком и могли продолжить обучение в российских учебных заведениях, в том числе, в российских университетах, институтах и академиях».



Бахия пояснила: «В рамках Договора, ЧГУ оснащает АГУ необходимым оборудованием, компьютерами и всем тем, что нужно для изучения лингвистики. Представители Чеченского университета с кафедры русского языка и литературы должны приехать и обговорить детали работы».



