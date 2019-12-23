В Абхазском госуниверситете презентован Центр лингвистики и информационных технологий

Презентацию Центра посетил глава Правительства Валерий Бганба.



Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба посетил презентацию Центра лингвистики и информационных технологий при Абхазском государственном университете. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.



Проект представила руководитель центра, проректор АГУ по научной работе, профессор Джульетта Адлейба.



Как отметила Адлейба, центр создан с целью решения образовательных задач по внедрению абхазского языка во все сферы жизни государства и человека.



Центр, как сообщество, объединяет в себе специалистов и учёных, чьи научные работы и разработки связаны с реализацией проектов по обучению абхазскому языку с помощью новых информационных технологий.



