В Абхазию завезены средства для диагностики коронавируса

Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.







Сухум. 20 марта. Апсныпресс. В Абхазию завезены средства для диагностики у пациентов нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.







Как говорится в сообщении, диагностика основана на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции (ПЦР), обладает высокой чувствительностью и коротким сроком получения результатов (в течение 24 часов).







Исследования будут проводиться строго по показаниям врача и исключительно среди пациентов медицинских учреждений с наличием сопутствующих при заражении коронавирусной инфекции тяжёлых симптомов.