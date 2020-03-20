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В Абхазию завезены средства для диагностики коронавируса
12:13, 20 Марта 2020
Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Сухум. 20 марта. Апсныпресс. В Абхазию завезены средства для диагностики у пациентов нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Как говорится в сообщении, диагностика основана на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции (ПЦР), обладает высокой чувствительностью и коротким сроком получения результатов (в течение 24 часов).
Исследования будут проводиться строго по показаниям врача и исключительно среди пациентов медицинских учреждений с наличием сопутствующих при заражении коронавирусной инфекции тяжёлых симптомов.
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