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В Абхазию на выборы впервые приедут наблюдатели из Китая и Германии
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12:11, 21 Августа 2019
На выборы Президента Абхазии, которые состоятся 25 августа, приедут около 60 наблюдателей из разных стран.
Сухум. 21 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На предстоящие выборы Президента Республики Абхазия приедут около 60 наблюдателей. Об этом Апсныпресс сообщила пресс-секретарь Центризбиркома Елена Лабахуа.
При этом Елена Лабахуа отметила, что количество наблюдателей еще может измениться: «На выборы Президента нашей страны приедут наблюдатели из России, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Нагорного Карабаха, Приднестровья и Белоруссии».
Кроме того, по словам вице-спикера Народного Собрания – Парламента РА Левона Галустяна, впервые в качестве наблюдателей в республику приедут представители Китая и Германии. По его словам, привлечение наблюдателей из дальнего зарубежья стало итогом работы недавно созданного международного парламентского движения «Лига друзей Абхазии» во главе с депутатом Астамуром Логуа.
Сухум. 21 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. На предстоящие выборы Президента Республики Абхазия приедут около 60 наблюдателей. Об этом Апсныпресс сообщила пресс-секретарь Центризбиркома Елена Лабахуа.
При этом Елена Лабахуа отметила, что количество наблюдателей еще может измениться: «На выборы Президента нашей страны приедут наблюдатели из России, Южной Осетии, ДНР, ЛНР, Нагорного Карабаха, Приднестровья и Белоруссии».
Кроме того, по словам вице-спикера Народного Собрания – Парламента РА Левона Галустяна, впервые в качестве наблюдателей в республику приедут представители Китая и Германии. По его словам, привлечение наблюдателей из дальнего зарубежья стало итогом работы недавно созданного международного парламентского движения «Лига друзей Абхазии» во главе с депутатом Астамуром Логуа.
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