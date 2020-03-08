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В Абхазию прибыл гуманитарный груз со спецсредствами и медикаменты для защиты медицинского персонала
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14:55, 14 Марта 2020
В ближайшие дни ожидается ещё один гуманитарный груз по линии международных организаций, который будет содержать до 500 комплектов средств индивидуальной защиты.
Сухум. 14 марта. Апсныпресс. В Абхазию, в рамках работы Министерства иностранных дел РА, прибыл первый гуманитарный груз, содержащий специальные средства и медикаменты для защиты медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечнения РА.
Как говорится в сообщении, гуманитарный груз поступил в ответ на официальное обращение руководства республики в адрес международных организаций, работающих под эгидой ООН. «В ближайшее время мы ожидаем ещё несколько поставок со стороны международных организаций и, возможно, приезд представителей Всемирной организации здравоохранения для оценки ситуации в Абхазии», - сказал министр иностранных дел РА Даур Кове.
Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик проинформировала, что в рамках гуманитарной акции, республиканская СЭС получила необходимые для защиты медицинского персонала спецсредства и медикаменты (маски со специальным фильтром, специальные медицинские комбинезоны, перчатки, костюмы, одноразовые простыни, бахилы). Они будут направлены в Республиканский противотуберкулезный диспансер, где планируется осуществлять лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Основа и главная ценность гуманитарного груза – специализированный тепловизор, который в ближайшие дни будет установлен в санитарно-карантинном пункте на границе с РФ по реке Псоу. «В настоящий момент мы измеряем температуру ручными термометрами, что довольно затруднительно, потому что необходим непосредственный контакт с каждым человеком, а сами аппараты также не рассчитаны на значительный объем работы. Поэтому прибытие тепловизора для нас – большая поддержка. Он очень точный и эффективный в работе, измеряет температуру тела у пересекающих госграницу за секунды с точностью до десятых долей градуса. Планируем разместить его на пограничном посту Псоу», - сообщила Людмила Скорик.
Также, в распоряжении лаборатории Республиканской санитарно-эпидемиологической службы РА уже в течение нескольких лет находится специализированный автомобиль для дезинфекции постельных принадлежностей и мягкого инвентаря, который будет задействован в работе специалистов Республиканского противотуберкулезного диспансера. При необходимости использования спецсредства в очаге заражения, он будет мобильно перемещаться.
Кроме того, специалистами санитарно-эпидемиологической службы РА проводится ежедневная специальная обработка общественного транспорта столицы Абхазии (автобусов и троллейбусов) перед выездом и после прибытия в автопарк.
В ближайшие дни ожидается ещё один гуманитарный груз по линии международных организаций, который будет содержать до 500 комплектов средств индивидуальной защиты.
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