В Абхазию прибыл гуманитарный груз со спецсредствами и медикаменты для защиты медицинского персонала





Сухум. 14 марта. Апсныпресс. В Абхазию, в рамках работы Министерства иностранных дел РА, прибыл первый гуманитарный груз, содержащий специальные средства и медикаменты для защиты медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечнения РА.





Как говорится в сообщении, гуманитарный груз поступил в ответ на официальное обращение руководства республики в адрес международных организаций, работающих под эгидой ООН. «В ближайшее время мы ожидаем ещё несколько поставок со стороны международных организаций и, возможно, приезд представителей Всемирной организации здравоохранения для оценки ситуации в Абхазии», - сказал министр иностранных дел РА Даур Кове.





Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик проинформировала, что в рамках гуманитарной акции, республиканская СЭС получила необходимые для защиты медицинского персонала спецсредства и медикаменты (маски со специальным фильтром, специальные медицинские комбинезоны, перчатки, костюмы, одноразовые простыни, бахилы). Они будут направлены в Республиканский противотуберкулезный диспансер, где планируется осуществлять лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Основа и главная ценность гуманитарного груза – специализированный тепловизор, который в ближайшие дни будет установлен в санитарно-карантинном пункте на границе с РФ по реке Псоу. «В настоящий момент мы измеряем температуру ручными термометрами, что довольно затруднительно, потому что необходим непосредственный контакт с каждым человеком, а сами аппараты также не рассчитаны на значительный объем работы. Поэтому прибытие тепловизора для нас – большая поддержка. Он очень точный и эффективный в работе, измеряет температуру тела у пересекающих госграницу за секунды с точностью до десятых долей градуса. Планируем разместить его на пограничном посту Псоу», - сообщила Людмила Скорик.





Также, в распоряжении лаборатории Республиканской санитарно-эпидемиологической службы РА уже в течение нескольких лет находится специализированный автомобиль для дезинфекции постельных принадлежностей и мягкого инвентаря, который будет задействован в работе специалистов Республиканского противотуберкулезного диспансера. При необходимости использования спецсредства в очаге заражения, он будет мобильно перемещаться.





Кроме того, специалистами санитарно-эпидемиологической службы РА проводится ежедневная специальная обработка общественного транспорта столицы Абхазии (автобусов и троллейбусов) перед выездом и после прибытия в автопарк.





В ближайшие дни ожидается ещё один гуманитарный груз по линии международных организаций, который будет содержать до 500 комплектов средств индивидуальной защиты.

