19:43, 16 Марта 2020 109
14:40, 16 Марта 2020 362
12:36, 16 Марта 2020 389
12:22, 16 Марта 2020 386
11:54, 16 Марта 2020 489
13:09, 15 Марта 2020 929
12:03, 15 Марта 2020 903
16:44, 14 Марта 2020 1104
14:55, 14 Марта 2020 2113
17:56, 13 Марта 2020 1724
14:58, 13 Марта 2020 1711
14:36, 13 Марта 2020 1681
13:46, 13 Марта 2020 1739
13:43, 13 Марта 2020 1663
13:40, 13 Марта 2020 1650
13:37, 13 Марта 2020 1664
18:33, 12 Марта 2020 1721
15:54, 12 Марта 2020 1466
15:03, 12 Марта 2020 1234
12:03, 12 Марта 2020 1338
20:57, 11 Марта 2020 1732
18:22, 11 Марта 2020 1392
15:20, 11 Марта 2020 1640
15:14, 11 Марта 2020 1255
15:07, 11 Марта 2020 1548
Популярное
14.03.2020 2123
10.03.2020 1763
11.03.2020 1734
13.03.2020 1732
12.03.2020 1724
13.03.2020 1715
13.03.2020 1685
13.03.2020 1668
13.03.2020 1667
В Абхазию поступят российские средства для диагностики у пациентов коронавируса
109
19:43, 16 Марта 2020
Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Сухум. 16 марта. Апсныпресс. 20 марта в Министерство здравоохранения и социального обеспечения поступят российские средства для диагностики у пациентов нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Как говорится в сообщении, диагностика основана на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции, обладает высокой чувствительностью и коротким сроком получения результатов в течение 24 часов. Наборы для забора биоматериала распределят по всем лечебным учреждениям Абхазии.
Исследование по необходимости будет проводиться пациентам с клиническими сопутствующими симптомами.
Сухум. 16 марта. Апсныпресс. 20 марта в Министерство здравоохранения и социального обеспечения поступят российские средства для диагностики у пациентов нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
Как говорится в сообщении, диагностика основана на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции, обладает высокой чувствительностью и коротким сроком получения результатов в течение 24 часов. Наборы для забора биоматериала распределят по всем лечебным учреждениям Абхазии.
Исследование по необходимости будет проводиться пациентам с клиническими сопутствующими симптомами.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.