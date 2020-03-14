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В Абхазию поступят российские средства для диагностики у пациентов коронавируса

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19:43, 16 Марта 2020
В Абхазию поступят российские средства для диагностики у пациентов коронавируса
Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса. 

Сухум. 16 марта. Апсныпресс. 20 марта в Министерство здравоохранения и социального обеспечения поступят российские средства для диагностики у пациентов нового коронавируса 2019-nCoV, разработанные Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб по защите населения от коронавируса. 

Как говорится в сообщении, диагностика основана на молекулярно-генетическом методе полимеразной цепной реакции, обладает высокой чувствительностью и коротким сроком получения результатов в течение 24 часов. Наборы для забора биоматериала распределят по всем лечебным учреждениям Абхазии. 

Исследование по необходимости будет проводиться пациентам с клиническими сопутствующими симптомами.

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