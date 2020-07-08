В Абхазию из Грузии за время пандемии вернулись более 2 тысяч человек

В Абхазию через КПП «Ингур» до 17 июля открыт гуманитарный коридор.



Сухум. 15 июля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Абхазию через КПП «Ингур» по гуманитарному коридору, который открыт до 17 июля, продолжают возвращаться граждане и жители РА.



Как сообщили Апсныпресс в пресс-службе СГБ Абхазии, через КПП «Ингур» за 2 дня вернулись 442 гражданина и жителя РА.



На КПП «Ингур» Республики Абхазия, с 13 по 17 июля, временно открыт гуманитарный коридор для приема граждан и жителей Абхазии, находящихся в Грузии. Гуманитарный коридор также был открыт с 26 по 31 мая, тогда в Абхазию вернулись 532 жителя. А также, с 22 по 24 июня – в страну вернулись 1 111 человек.



Все прибывающие из Грузии граждане обязаны пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья.