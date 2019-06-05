14:52, 10 Июня 2019 25
14:34, 10 Июня 2019 44
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В Абхазии жарко: во вторник +35°С
14:52, 10 Июня 2019
Ветер слабый и умеренный.
Сухум. 10 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник на погоду территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему оказывает влияние теплый сектор Средиземноморского циклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сохранится удушливо жаркая погода.
Атмосферное давление – 755 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +18 +23°С, днем +30 +35°С.
Температура морской воды + 22°С.
В столице переменная облачность, днем преимущественно ясная, жаркая погода.
Температура воздуха ночью +22°С, днем +35°С.
Сухум. 10 июня. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник на погоду территории Черноморского побережья Абхазии по-прежнему оказывает влияние теплый сектор Средиземноморского циклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сохранится удушливо жаркая погода.
Атмосферное давление – 755 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с.
Температура воздуха ночью +18 +23°С, днем +30 +35°С.
Температура морской воды + 22°С.
В столице переменная облачность, днем преимущественно ясная, жаркая погода.
Температура воздуха ночью +22°С, днем +35°С.
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