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В Абхазии запретили вырубку елей и пихт для проведения новогодних праздников

12:07, 6 Декабря 2019
В Абхазии запретили вырубку елей и пихт для проведения новогодних праздников
Соответствующее Распоряжение подписал премьер-министр Валерий Бганба.

Сухум. 6 декабря. Апсныпресс. В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории  Абхазии премьер-министр РА Валерий Бганба подписал Распоряжение, запрещающее заготовку ели и пихты для проведения новогодних праздников,  а также ввоз  из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

Документ предписывает  Государственному управлению лесного хозяйства РА, Государственному комитету по экологии и охране природы, МВД РА усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации. К нарушителям будут применяться предусмотренные законом меры. 

Кроме того, администрациям районов и г. Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки. 

Контроль за исполнением Распоряжения возложен на Государственное управление лесного хозяйства Республики Абхазия, Государственное управление по экологии и охране природы, Министерство внутренних дел и Государственный таможенный комитет Абхазии.


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