В Абхазии запретили вырубку елей и пихт для проведения новогодних праздников

Соответствующее Распоряжение подписал премьер-министр Валерий Бганба.



Сухум. 6 декабря. Апсныпресс. В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Абхазии премьер-министр РА Валерий Бганба подписал Распоряжение, запрещающее заготовку ели и пихты для проведения новогодних праздников, а также ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.



Документ предписывает Государственному управлению лесного хозяйства РА, Государственному комитету по экологии и охране природы, МВД РА усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации. К нарушителям будут применяться предусмотренные законом меры.



Кроме того, администрациям районов и г. Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.



Контроль за исполнением Распоряжения возложен на Государственное управление лесного хозяйства Республики Абхазия, Государственное управление по экологии и охране природы, Министерство внутренних дел и Государственный таможенный комитет Абхазии.



