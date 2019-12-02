12:07, 6 Декабря 2019 41
16:15, 5 Декабря 2019 730
16:03, 5 Декабря 2019 526
15:42, 5 Декабря 2019 199
15:34, 5 Декабря 2019 861
15:29, 5 Декабря 2019 374
13:36, 5 Декабря 2019 571
13:34, 5 Декабря 2019 606
12:04, 5 Декабря 2019 536
17:41, 4 Декабря 2019 533
16:22, 4 Декабря 2019 445
16:07, 4 Декабря 2019 325
15:30, 4 Декабря 2019 644
15:02, 4 Декабря 2019 272
14:44, 4 Декабря 2019 262
13:46, 4 Декабря 2019 331
12:00, 4 Декабря 2019 337
11:37, 4 Декабря 2019 1830
18:54, 3 Декабря 2019 1452
16:30, 3 Декабря 2019 493
15:39, 3 Декабря 2019 382
15:03, 3 Декабря 2019 358
14:43, 3 Декабря 2019 456
10:00, 3 Декабря 2019 463
18:33, 2 Декабря 2019 789
Популярное
02.12.2019 2972
02.12.2019 1963
04.12.2019 1831
03.12.2019 1452
02.12.2019 1221
01.12.2019 1097
02.12.2019 866
В Абхазии запретили вырубку елей и пихт для проведения новогодних праздников
12:07, 6 Декабря 2019
Соответствующее Распоряжение подписал премьер-министр Валерий Бганба.
Сухум. 6 декабря. Апсныпресс. В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Абхазии премьер-министр РА Валерий Бганба подписал Распоряжение, запрещающее заготовку ели и пихты для проведения новогодних праздников, а также ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.
Документ предписывает Государственному управлению лесного хозяйства РА, Государственному комитету по экологии и охране природы, МВД РА усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации. К нарушителям будут применяться предусмотренные законом меры.
Кроме того, администрациям районов и г. Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.
Контроль за исполнением Распоряжения возложен на Государственное управление лесного хозяйства Республики Абхазия, Государственное управление по экологии и охране природы, Министерство внутренних дел и Государственный таможенный комитет Абхазии.
Сухум. 6 декабря. Апсныпресс. В целях обеспечения воспроизводства, охраны и защиты хвойных насаждений от уничтожения на территории Абхазии премьер-министр РА Валерий Бганба подписал Распоряжение, запрещающее заготовку ели и пихты для проведения новогодних праздников, а также ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.
Документ предписывает Государственному управлению лесного хозяйства РА, Государственному комитету по экологии и охране природы, МВД РА усилить контроль по охране хвойных насаждений, пресечению фактов самовольной рубки хвойных деревьев в Государственном лесном фонде, парках, скверах и их незаконной реализации. К нарушителям будут применяться предусмотренные законом меры.
Кроме того, администрациям районов и г. Сухум рекомендовано использовать для проведения новогодних праздников искусственные новогодние елки.
Контроль за исполнением Распоряжения возложен на Государственное управление лесного хозяйства Республики Абхазия, Государственное управление по экологии и охране природы, Министерство внутренних дел и Государственный таможенный комитет Абхазии.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.