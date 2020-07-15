В Абхазии выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией

Один больной - гражданин Абхазии, другой – Армении.



Сухум. 22 июля 2020. Апсныпресс. Оперативный штаба по защите населения от коронавируса доводит до сведения жителей республики:

У гражданина Абхазии во время прохождения лечения в городской больнице был выявлен положительный тест на COVID-19.

Ранее этот гражданин проходил лечение в Краснодаре. Вернувшись домой около 10 дней назад, он почувствовал недомогание и был помещен в стационар.

В настоящее время состояние больного стабильное. В больнице проводятся санитарно-профилактические мероприятия, выявляется круг общения заболевшего коронавирусом.



Еще один больной из Абхазии выявлен в Сочи.

Гражданин Армении, приехавший в Абхазию на заработки, поступил в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания. Ему была оказана экстренная хирургическая помощь. После этого по просьбе родственников он был транспортирован в Сочи, где в результате тестирования у него также, как и в первом случае, был выявлен COVID – 19.



В настоящее время в Республиканской больнице проводится санобработка. Выявляется круг общения больного, а также выясняется, на каком основании он заехал в Абхазию и когда.



Оперативный штаба по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

