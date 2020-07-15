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В Абхазии выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией
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21:01, 22 Июля 2020
Один больной - гражданин Абхазии, другой – Армении.
Сухум. 22 июля 2020. Апсныпресс. Оперативный штаба по защите населения от коронавируса доводит до сведения жителей республики:
У гражданина Абхазии во время прохождения лечения в городской больнице был выявлен положительный тест на COVID-19.
Ранее этот гражданин проходил лечение в Краснодаре. Вернувшись домой около 10 дней назад, он почувствовал недомогание и был помещен в стационар.
В настоящее время состояние больного стабильное. В больнице проводятся санитарно-профилактические мероприятия, выявляется круг общения заболевшего коронавирусом.
Еще один больной из Абхазии выявлен в Сочи.
Гражданин Армении, приехавший в Абхазию на заработки, поступил в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания. Ему была оказана экстренная хирургическая помощь. После этого по просьбе родственников он был транспортирован в Сочи, где в результате тестирования у него также, как и в первом случае, был выявлен COVID – 19.
В настоящее время в Республиканской больнице проводится санобработка. Выявляется круг общения больного, а также выясняется, на каком основании он заехал в Абхазию и когда.
Оперативный штаба по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Сухум. 22 июля 2020. Апсныпресс. Оперативный штаба по защите населения от коронавируса доводит до сведения жителей республики:
У гражданина Абхазии во время прохождения лечения в городской больнице был выявлен положительный тест на COVID-19.
Ранее этот гражданин проходил лечение в Краснодаре. Вернувшись домой около 10 дней назад, он почувствовал недомогание и был помещен в стационар.
В настоящее время состояние больного стабильное. В больнице проводятся санитарно-профилактические мероприятия, выявляется круг общения заболевшего коронавирусом.
Еще один больной из Абхазии выявлен в Сочи.
Гражданин Армении, приехавший в Абхазию на заработки, поступил в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания. Ему была оказана экстренная хирургическая помощь. После этого по просьбе родственников он был транспортирован в Сочи, где в результате тестирования у него также, как и в первом случае, был выявлен COVID – 19.
В настоящее время в Республиканской больнице проводится санобработка. Выявляется круг общения больного, а также выясняется, на каком основании он заехал в Абхазию и когда.
Оперативный штаба по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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