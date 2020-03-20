В Абхазии вводится чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут 28 марта до 00 часов 00 минут 20 апреля 2020 года





Сухум. 27 марта. Апсныпресс.Лана Цвижба. Исполняющий обязанности Президента Абхазии Валерий Бганба подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия».





В Народном Собрании – Парламенте РА Указ был утвержден парламентариями. Как говорится в Постановлении Парламента, документ принят «в интересах обеспечения безопасности граждан, противодействия распространению в РА коронавирусной инфекции COVID-19».





В Указе, в частности, предписывается:





«Ввести с 00 часов 00 минут, 28 марта 2020 года чрезвычайное положение на всей территории Республики Абхазия сроком до 00 часов 00 минут 20 апреля 2020 года.Координационному штабу по защите населения РА от коронавирусной инфекции COVID-19 в зависимости от конкретных обстоятельств представлять на утверждение меры, предусмотренные статьей 4 Конституционного закона РА «О правовом режиме чрезвычайного положения в Республике Абхазия».



Документ принят на основании статьи 53 Конституции РА и статьи 2 Конституционного закона РА «О Правовом режиме чрезвычайного положения в РА».





Выступая в Народном Собрании – Парламенте РА, Валерий Бганба пояснил: «Для выполнения всего комплекса мер, которые были приняты, нам не хватает правовых оснований. Поэтому, мы попросили принять вас наш Указ о введении чрезвычайного положения. Распоряжением Мишустина закрыты все санатории, дома отдыха, гостиницы до 1 июня, это касается всех объектов Российской Федерации. И в этом случае, есть опасения, что туристы могут массово переходить границу Абхазии, если мы не поступим таким же образом. Так что, до 1 мая надо тоже закрыть туристические объекты».





При этом Бганба подчеркнул, что согласовал действия Правительства с избранным Президентом Асланом Бжания, и тот выразил свое согласие.