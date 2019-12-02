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В Абхазии впервые пройдут соревнования по рыболовному спорту на открытый Кубок Карачаево-Черкесии

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15:03, 3 Декабря 2019
В Абхазии впервые пройдут соревнования по рыболовному спорту на открытый Кубок Карачаево-Черкесии
Кубок будет разыгрываться на реке Бзыбь.

Сухум. 3 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. С 6 по 8 декабря в Абхазии впервые пройдут соревнования по рыболовному спорту на открытый Кубок Карачаево-Черкесии. Председатель Федерации рыболовного и охотничьего спорта РА Альберт Бондаренко рассказал Апсныпресс о предстоящем соревновании. 

Альберт Бондаренко проинформировал: «Российские соревнования впервые будут проходить на территории Республики Абхазия. В последние 4-5 лет мы проводили соревнования только местного значения, либо совместные, международные с Россией. В наших реках есть рыба, и у нас есть возможность проводить такого рода мероприятия. Наши водоемы не такие метеозависимые, как на Северном Кавказе, не говоря о том, что спортсменам нравятся соревнования в Абхазии».

На открытый Кубок съедутся 16 команд из Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Дагестана и  из разных регионов и городов России. В Абхазию приедут чемпионы мира, Европы и России. При этом нашу страну будут представлять 3 команды. 

Альберт Бондаренко сообщил, что в этом году Кубок будет разыгрываться на реке Бзыбь: «Последние 3 мероприятия мы проводили на реке Юпшара, она больше похожа на европейские реки, к которым привыкли россияне и где проводятся чемпионаты Европы и мира. Но поскольку сейчас – нерестовый период, и рыба поднимается в верховья рек, мы решили провести соревнования на реке Бзыбь, которая расположена ниже Юпшары, чтобы не мешать нересту». 

По словам Бондаренко, перед соревнованиями в реку запустят 300-400 килограммов половозрелых особей форели. По условиям состязаний, рыба должна ловиться только по международной системе «поймал – отпустил», на безбородочные крючки.

После основного соревнования пройдет розыгрыш Кубка среди юниоров. 


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