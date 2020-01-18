В Абхазии военнослужащие российской военной базы ЮВО провели конкурс «Отличник войсковой разведки» в рамках АРМИ-2020

По итогам мероприятия определена группа наиболее подготовленных разведчиков соединения.



Сухум. 24 января. Апсныпресс. В Абхазии в рамках первого этапа подготовки к Армейским международным играм-2020 военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели конкурс «Отличник войсковой разведки».



По итогам мероприятия определена группа наиболее подготовленных разведчиков соединения. В феврале на втором этапе состязаний они поборются с лучшими разведчиками подразделений 49-й общевойсковой армии за право дальнейшего участия в конкурсе среди воинских частей ЮВО.



В ходе первого этапа соревнований на горно-лесистом полигоне Цабал в Абхазии военнослужащие базы в полной боевой экипировке массой более 20 кг в соревновательном режиме выполнили весь спектр условий конкурса, в том числе прохождение «Тропы разведчика» и вождение разведмашин.



В частности, конкурсанты отработали вопросы поиска и ликвидации диверсионно-разведывательных групп, выхода разведгрупп в тыл условного противника с совершением марш-броска на 10 км.



Кроме того, личный состав преодолел более 20 препятствий лесного, горного и водного маршрута протяженностью в 2 км, с выполнением упражнений по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток.



Всего в стартовом отборочном конкурсе соединения приняли участие до 500 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц военной техники и вооружения разведчиков – бронеавтомобили «Тигр» и винтовки специальные снайперские «Винторез».

