В Абхазии в течение недели холодная февральская погода: дождь со снегом, снег, ночью и утром от -1 до - 4°С мороза

Атмосферное давление – нестабильное.



Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в течение всей недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния активных атмосферных фронтов, как Североатлантического, так и Южного циклонов. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый, возможна гроза, местами град.



С вечера пятницы и на выходные, из-за вхождения в тыл циклона арктической массы воздуха с севера, погода значительно ухудшится. Ожидается дождь, переходящий в ливневый, дождь со снегом, снег, ночью и утром от -1 до - 4°С мороза.



В предгорьях и горах – снег



Атмосферное давление - нестабильное



Ветер умеренный – 3 - 8 м/с, в отдельные дни, местами с порывами от 13 до 18 м/с.



Температура воздуха ночью +7 - 4°С, днем +13 +3°С.



Температура морской воды +9 +10°С.



