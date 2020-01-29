Государственному информационному агентству Апсныпресс – 25 лет! ***
16:03, 3 Февраля 2020 16
15:58, 3 Февраля 2020 29
15:43, 3 Февраля 2020 47
12:46, 3 Февраля 2020 142
12:11, 3 Февраля 2020 152
12:06, 3 Февраля 2020 220
15:54, 2 Февраля 2020 862
13:27, 1 Февраля 2020 1018
11:39, 1 Февраля 2020 1475
17:43, 31 Января 2020 2131
16:09, 31 Января 2020 454
15:17, 31 Января 2020 406
14:29, 31 Января 2020 622
14:00, 31 Января 2020 453
13:28, 31 Января 2020 876
12:59, 31 Января 2020 498
09:30, 31 Января 2020 441
17:27, 30 Января 2020 1083
17:24, 30 Января 2020 960
16:36, 30 Января 2020 715
14:56, 30 Января 2020 814
12:47, 30 Января 2020 535
12:22, 30 Января 2020 404
14:49, 29 Января 2020 970
14:11, 29 Января 2020 2985
Популярное
29.01.2020 2985
31.01.2020 2131
01.02.2020 1475
01.02.2020 1020
27.01.2020 999
29.01.2020 970
30.01.2020 960
28.01.2020 927
28.01.2020 883
В Абхазии в течение недели холодная февральская погода: дождь со снегом, снег, ночью и утром от -1 до - 4°С мороза
16
16:03, 3 Февраля 2020
Атмосферное давление – нестабильное.
Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в течение всей недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния активных атмосферных фронтов, как Североатлантического, так и Южного циклонов. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый, возможна гроза, местами град.
С вечера пятницы и на выходные, из-за вхождения в тыл циклона арктической массы воздуха с севера, погода значительно ухудшится. Ожидается дождь, переходящий в ливневый, дождь со снегом, снег, ночью и утром от -1 до - 4°С мороза.
В предгорьях и горах – снег
Атмосферное давление - нестабильное
Ветер умеренный – 3 - 8 м/с, в отдельные дни, местами с порывами от 13 до 18 м/с.
Температура воздуха ночью +7 - 4°С, днем +13 +3°С.
Температура морской воды +9 +10°С.
Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в течение всей недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния активных атмосферных фронтов, как Североатлантического, так и Южного циклонов. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый, возможна гроза, местами град.
С вечера пятницы и на выходные, из-за вхождения в тыл циклона арктической массы воздуха с севера, погода значительно ухудшится. Ожидается дождь, переходящий в ливневый, дождь со снегом, снег, ночью и утром от -1 до - 4°С мороза.
В предгорьях и горах – снег
Атмосферное давление - нестабильное
Ветер умеренный – 3 - 8 м/с, в отдельные дни, местами с порывами от 13 до 18 м/с.
Температура воздуха ночью +7 - 4°С, днем +13 +3°С.
Температура морской воды +9 +10°С.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.