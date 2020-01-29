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В Абхазии в течение недели холодная февральская погода: дождь со снегом, снег, ночью и утром от -1 до - 4°С мороза

16
16:03, 3 Февраля 2020
В Абхазии в течение недели холодная февральская погода: дождь со снегом, снег, ночью и утром от -1 до - 4°С мороза
Атмосферное давление – нестабильное.

Сухум. 3 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в течение всей недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния активных атмосферных фронтов, как  Североатлантического, так и Южного циклонов. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь, переходящий в сильный ливневый, возможна гроза, местами град. 

С вечера пятницы и на выходные, из-за вхождения в тыл циклона арктической массы воздуха с севера, погода значительно ухудшится. Ожидается дождь, переходящий в ливневый, дождь со снегом, снег, ночью и утром от -1 до - 4°С мороза.

В предгорьях и горах – снег

Атмосферное давление - нестабильное 

Ветер умеренный – 3 - 8 м/с, в отдельные дни, местами с порывами от 13 до 18 м/с.   

Температура воздуха ночью +7 - 4°С, днем +13 +3°С.

Температура морской воды +9 +10°С. 


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