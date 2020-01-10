В Абхазии, в российской военной базе ЮВО, завершена плановая замена военнослужащих по призыву

По итогам плановой замены военнослужащих по призыву общая численность личного состава военной базы не изменилась.



Сухум. 15 января. Апсныпресс. В Абхазии, в российской военной базе Южного военного округа, завершилась плановая замена военнослужащих по призыву. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



С середины октября прошлого года в подразделения соединения на смену отслужившим установленные сроки военнослужащим прибыли более 200 новобранцев.



Около 70 процентов молодых солдат уже освоили курс первоначальной общевойсковой подготовки и были приведены к Военной присяге. Медики и психологи соединения провели медицинское обследование, специальное анкетирование и тестирование.



На территории военной базы, расположенной на побережье Черного моря, созданы все условия для благоприятной службы солдат. В частности, в солдатской столовой организовано питание по принципу «шведского стола». Ежедневно для военнослужащих на выбор несколько первых и вторых блюд, охлаждаемый салат-бар, который позволяет составить индивидуальный вариант салата на любой вкус.



По итогам плановой замены военнослужащих по призыву общая численность личного состава военной базы не изменилась.