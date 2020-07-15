В Абхазии сократился урожай бахчевых культур

В этом году сельчане отдали предпочтение зерновым культурам, в особенности, кукурузе.



Сухум. 22 июля. Апсныпресс. Дамей Касландзия. О том, сколько гектаров выделено на бахчевые культуры, и какой урожай ожидается в Абхазии, Апсныпресс проинформировали в районных сельхозуправлениях.



По словам главного агронома Галского района Лери Шония, объемы ожидаемого урожая по сравнению с прошлым годом не снизились.



«На бахчевые выделено 50 гектаров земли, рассчитываем на 200 - 250 тонн урожая, в прошлом году были примерно такие же цифры. Но могу с уверенностью сказать, что у нас вырос спрос на выращивание бахчевых в частном секторе, а это около 50 гектаров», - сказал Шония.



В других районах в этом году предпочтения отдали зерновым культурам, а именно кукурузе.



Начальник Сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян отметил, что в районе бахчевые культуры посеяли только в частном секторе.



«Всего ими занято около 30 гектаров земли. В государственном секторе выращивать бахчевые оказалось невыгодно. В связи с тем, что туристов нет, многие отказались от бахчевых культур, так как, в основном, спрос на них был у отдыхающих. Но, с другой страны, в районе посеяли больше кукурузы. Было запланировано 500 гектаров, а засеяно около 700. Также сельчане занялись овощами. Например, в этом году, в частном секторе отличный урожай картофеля - боле 800 тонн. В такое непростое время люди берутся за то, что более практично», - рассказал Григорян.



По словам главного агронома Очамчырского района Давида Ашуба, в районе также зафиксирован спад посева бахчевых культур.



«Под бахчевыми у нас сейчас 90 гектаров, планируем собрать более одной тысячи тонн. В прошлом году под бахчевые культуры было отведено 160 гектаров, собрано боле двух тысяч тонн», - сообщил Ашуба и подчеркнул, что многие в этом году стали возделывать кукурузу.



В Очамчырском районе кукурузой засеяно около 2700 гектаров, в прошлом году было гораздо меньше - 1400 -1500 га.



В свою очередь, специалисты Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия отмечают, что в прошлом году из-за импортных поставок арбузов, местные производители не смогли в полном объеме реализовать свою продукцию, и многие решили не рисковать и не заниматься этой культурой в этом сезоне.



«По словам сельхозпроизводителей, наши хозяйства не только способны полностью обеспечить внутренний рынок бахчевыми, но и по возможности готовы экспортировать свою продукцию за пределы республики. Но для этого, как считают сельчане, необходимо предпринять меры поддержки местного производителя – сократить импортные поставки бахчевых в республику. Это, в свою очередь, даст возможность местным крестьянам заработать», - отмечают в ТПП.



По мнению специалистов, это возможно лишь при условии задействования рычагов регулирования импортных поставок бахчевых со стороны государства. Для этого нужно либо ограничить ввоз арбузов, либо повысить ставки таможенных пошлин на бахчевые.



«Также следует установить предельные цены на местную продукцию, в противном случае, местные производители, при отсутствии конкуренции, могут запросто завысить стоимость своего товара»,- полагают в ТПП.