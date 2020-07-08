14:37, 8 Июля 2020
14:20, 8 Июля 2020 36
11:39, 8 Июля 2020 179
17:30, 7 Июля 2020 486
16:32, 7 Июля 2020 399
16:24, 7 Июля 2020 700
15:37, 7 Июля 2020 263
14:58, 7 Июля 2020 394
13:06, 7 Июля 2020 581
12:15, 7 Июля 2020 552
15:52, 6 Июля 2020 656
15:00, 6 Июля 2020 850
14:49, 6 Июля 2020 546
14:03, 6 Июля 2020 611
13:50, 6 Июля 2020 580
13:49, 4 Июля 2020 792
13:47, 4 Июля 2020 824
13:36, 4 Июля 2020 629
13:28, 4 Июля 2020 660
20:59, 3 Июля 2020 1430
20:51, 3 Июля 2020 666
18:28, 3 Июля 2020 800
17:27, 3 Июля 2020 869
15:26, 3 Июля 2020 637
15:07, 3 Июля 2020 727
Популярное
02.07.2020 1615
03.07.2020 1432
01.07.2020 1276
03.07.2020 1003
02.07.2020 899
В Абхазии проходят совместные абхазо-российские тактические учения
14:37, 8 Июля 2020
В Республике Абхазия проходят совместные тактические учения с участием военнослужащих Министерства обороны РА, российской военной базы ЮВО и других силовых ведомств республики.
Сухум. 8 июля. Апсныпресс. Военнослужащие Министерства обороны Республики Абхазия и российской военной базы Южного военного округа, во взаимодействии с МЧС и СГБ РА приступили к проведению совместного учения в горах и на побережье Черного моря. Об этом сообщается на официальном сайте МО РА.
Маневры проводятся на территории полигонов «Нагвалоу» и «Цабал». В ходе учений в горных условиях, батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации.
Активная фаза учения пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработают оборонительные и наступательные действия.
Учение продлится в течение всей текущей недели. Планируется ведение боевых действий по отражению агрессии и уничтожению условного противника на территории Абхазии.
В общей сложности в маневрах принимают участие более трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники.
Сухум. 8 июля. Апсныпресс. Военнослужащие Министерства обороны Республики Абхазия и российской военной базы Южного военного округа, во взаимодействии с МЧС и СГБ РА приступили к проведению совместного учения в горах и на побережье Черного моря. Об этом сообщается на официальном сайте МО РА.
Маневры проводятся на территории полигонов «Нагвалоу» и «Цабал». В ходе учений в горных условиях, батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации.
Активная фаза учения пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработают оборонительные и наступательные действия.
Учение продлится в течение всей текущей недели. Планируется ведение боевых действий по отражению агрессии и уничтожению условного противника на территории Абхазии.
В общей сложности в маневрах принимают участие более трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.