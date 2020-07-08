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В Абхазии проходят совместные абхазо-российские тактические учения

14:37, 8 Июля 2020
В Абхазии проходят совместные абхазо-российские тактические учения
В Республике Абхазия проходят совместные тактические учения с участием военнослужащих Министерства обороны РА, российской военной базы ЮВО и других силовых ведомств республики.

Сухум. 8 июля. Апсныпресс. Военнослужащие Министерства обороны Республики Абхазия и российской военной базы Южного военного округа, во взаимодействии с МЧС и СГБ РА приступили к проведению совместного учения в горах и на побережье Черного моря. Об этом сообщается на официальном сайте МО РА.

Маневры проводятся на территории полигонов «Нагвалоу» и «Цабал». В ходе учений в горных условиях, батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации.

Активная фаза учения пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработают оборонительные и наступательные действия.

Учение продлится в течение всей текущей недели. Планируется ведение боевых действий по отражению агрессии и уничтожению условного противника на территории Абхазии.

В общей сложности в маневрах принимают участие более трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники.


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