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В Абхазии проходят повторные выборы кандидатов в депутаты Парламента
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09:00, 12 Июля 2020
Выборы проходят по 4 округам.
Сухум. 12 июля. Апсныпресс. Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы в Народное Собрание -Парламент РА по 4 округам.
В Центральной избирательной комиссии РА зарегистрированы девять кандидатов в депутаты Парламента Абхазии.
Бзыпский избирательный округ №10:
– Лейба Тамази Гаврилович;
– Бейя Тимур Абесаломович.
Отхарский избирательный округ №14:
– Габлия Робестан Иванович;
– Барцыц Алмасхан Эдуардович.
Гудаутский городской избирательный округ №18:
– Ахба Астамыр Яковлевич;
– Хагба Алхас Эсметович.
Кындыгский избирательный округ №31:
– Кокая Гарри Гурамович;
– Адлейба Джансух Иванович;
– Квициния Аидар Славикович.
Сухум. 12 июля. Апсныпресс. Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы в Народное Собрание -Парламент РА по 4 округам.
В Центральной избирательной комиссии РА зарегистрированы девять кандидатов в депутаты Парламента Абхазии.
Бзыпский избирательный округ №10:
– Лейба Тамази Гаврилович;
– Бейя Тимур Абесаломович.
Отхарский избирательный округ №14:
– Габлия Робестан Иванович;
– Барцыц Алмасхан Эдуардович.
Гудаутский городской избирательный округ №18:
– Ахба Астамыр Яковлевич;
– Хагба Алхас Эсметович.
Кындыгский избирательный округ №31:
– Кокая Гарри Гурамович;
– Адлейба Джансух Иванович;
– Квициния Аидар Славикович.
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