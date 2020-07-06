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В Абхазии проходят повторные выборы кандидатов в депутаты Парламента

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09:00, 12 Июля 2020
В Абхазии проходят повторные выборы кандидатов в депутаты Парламента
Выборы проходят по 4 округам.

Сухум. 12 июля. Апсныпресс. Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы в Народное Собрание -Парламент РА по 4 округам.

В Центральной избирательной комиссии РА зарегистрированы девять кандидатов в депутаты Парламента Абхазии. 

Бзыпский избирательный округ №10:
– Лейба Тамази Гаврилович;
– Бейя Тимур Абесаломович.

Отхарский избирательный округ №14:
– Габлия Робестан Иванович;
– Барцыц Алмасхан Эдуардович.

Гудаутский городской избирательный округ №18:
– Ахба Астамыр Яковлевич;
– Хагба Алхас Эсметович.

Кындыгский избирательный округ №31:
– Кокая Гарри Гурамович;
– Адлейба Джансух Иванович;
– Квициния Аидар Славикович.

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