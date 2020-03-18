В Абхазии проходят повторные выборы Главы государства

На пост Президента Республики Абхазия претендуют три кандидата.



Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы Президента РА. На пост Главы государства претендуют три кандидата:

– экс-министр внутренних дел Леонид Юрьевич Дзапшба;

– депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии Аслан Георгиевич Бжания;

– вице-премьер, министр экономики Адгур Амиранович Ардзинба.



На территории Республики Абхазия предусмотрено 35 округов. Округа разбиты по районам таким образом:

– Гагрский район – с 9 по 13 округ;

– Гудаутский район – с 14 по 20 округ;

– Сухумский район – с 21 по 23 округ;

– город Сухум – с 1 по 8 округ;

– Гулрыпшский район – с 24 по 26 округ;

– Очамчырский район – с 27 по 32 округ;

– Ткуарчалский район – с 33 по 34 округ;

– Галский район – 35 округ.



Каждый из округов разбит на участки. Общее количество участков на территории Республики Абхазия – 152 и 2 участка – за пределами страны – в Москве и Черкесске.



Все избирательные участки открылись в 8:00.



Отметка о голосовании ставится на пятой странице паспорта гражданина Абхазии – это специальный штамп и подпись лица, поставившего его.

