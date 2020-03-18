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В Абхазии проходят повторные выборы Главы государства
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08:30, 22 Марта 2020
На пост Президента Республики Абхазия претендуют три кандидата.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы Президента РА. На пост Главы государства претендуют три кандидата:
– экс-министр внутренних дел Леонид Юрьевич Дзапшба;
– депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии Аслан Георгиевич Бжания;
– вице-премьер, министр экономики Адгур Амиранович Ардзинба.
На территории Республики Абхазия предусмотрено 35 округов. Округа разбиты по районам таким образом:
– Гагрский район – с 9 по 13 округ;
– Гудаутский район – с 14 по 20 округ;
– Сухумский район – с 21 по 23 округ;
– город Сухум – с 1 по 8 округ;
– Гулрыпшский район – с 24 по 26 округ;
– Очамчырский район – с 27 по 32 округ;
– Ткуарчалский район – с 33 по 34 округ;
– Галский район – 35 округ.
Каждый из округов разбит на участки. Общее количество участков на территории Республики Абхазия – 152 и 2 участка – за пределами страны – в Москве и Черкесске.
Все избирательные участки открылись в 8:00.
Отметка о голосовании ставится на пятой странице паспорта гражданина Абхазии – это специальный штамп и подпись лица, поставившего его.
Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы Президента РА. На пост Главы государства претендуют три кандидата:
– экс-министр внутренних дел Леонид Юрьевич Дзапшба;
– депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии Аслан Георгиевич Бжания;
– вице-премьер, министр экономики Адгур Амиранович Ардзинба.
На территории Республики Абхазия предусмотрено 35 округов. Округа разбиты по районам таким образом:
– Гагрский район – с 9 по 13 округ;
– Гудаутский район – с 14 по 20 округ;
– Сухумский район – с 21 по 23 округ;
– город Сухум – с 1 по 8 округ;
– Гулрыпшский район – с 24 по 26 округ;
– Очамчырский район – с 27 по 32 округ;
– Ткуарчалский район – с 33 по 34 округ;
– Галский район – 35 округ.
Каждый из округов разбит на участки. Общее количество участков на территории Республики Абхазия – 152 и 2 участка – за пределами страны – в Москве и Черкесске.
Все избирательные участки открылись в 8:00.
Отметка о голосовании ставится на пятой странице паспорта гражданина Абхазии – это специальный штамп и подпись лица, поставившего его.
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