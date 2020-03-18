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В Абхазии проходят повторные выборы Главы государства

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08:30, 22 Марта 2020
В Абхазии проходят повторные выборы Главы государства
На пост Президента Республики Абхазия претендуют три кандидата. 

Сухум. 22 марта. Апсныпресс. Сегодня в Абхазии проходят повторные выборы Президента РА. На пост Главы государства претендуют три кандидата: 
– экс-министр внутренних дел Леонид Юрьевич Дзапшба; 
– депутат Народного Собрания – Парламента Абхазии Аслан Георгиевич Бжания; 
– вице-премьер, министр экономики Адгур Амиранович Ардзинба. 

На территории Республики Абхазия предусмотрено 35 округов. Округа разбиты по районам таким образом: 
– Гагрский район – с 9 по 13 округ; 
– Гудаутский район – с 14 по 20 округ; 
– Сухумский район – с 21 по 23 округ; 
– город Сухум – с 1 по 8 округ; 
– Гулрыпшский район – с 24 по 26 округ; 
– Очамчырский район – с 27 по 32 округ; 
– Ткуарчалский район – с 33 по 34 округ; 
– Галский район – 35 округ. 

Каждый из округов разбит на участки. Общее количество участков на территории Республики Абхазия – 152 и 2 участка – за пределами страны – в Москве и Черкесске.

Все избирательные участки открылись в 8:00.
 
Отметка о голосовании ставится на пятой странице паспорта гражданина Абхазии – это специальный штамп и подпись лица, поставившего его.

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