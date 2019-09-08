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В Абхазии проходит повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия
10:35, 8 Сентября 2019
В 8:00 открылись 154 избирательных участка, из них 2 – в городах Москва и Черкесск.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. В здании Министерства по репатриации открылся международный пресс-центр Центральной избирательной комиссии РА «Выборы Президента Республики Абхазия 2019».
Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия, открывая пресс-центр, отметил: «Сегодня, 8 сентября 2019 года, проводится повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия. Граждане, находящиеся как на территории Республики Абхазия, так и за ее пределами, с 8:00 до 20:00 могут прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании. 154 избирательных участка открылись ровно в 8:00. В том числе, и 2 - за пределами Абхазии – в Российской Федерации, в городах Москва и Черкесск».
Гогия сообщил, что в избирательный бюллетень для голосования Центризбирком внес три строки – по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре выборов, а также строку – «против всех». «На должность Президента Республики Абхазия баллотируются Алхас Квициниа и Рауль Хаджимба. На территории Республики Абхазия образовано 35 избирательных округов», - сказал председатель ЦИК РА.
По информации Тамаза Гогия, выборы буду освещать 9 республиканских СМИ и 6 - зарубежных.
Сухум. 8 сентября. Апсныпресс. Тамара Ачба. В здании Министерства по репатриации открылся международный пресс-центр Центральной избирательной комиссии РА «Выборы Президента Республики Абхазия 2019».
Председатель ЦИК РА Тамаз Гогия, открывая пресс-центр, отметил: «Сегодня, 8 сентября 2019 года, проводится повторное голосование по выборам Президента Республики Абхазия. Граждане, находящиеся как на территории Республики Абхазия, так и за ее пределами, с 8:00 до 20:00 могут прийти на избирательные участки и принять участие в голосовании. 154 избирательных участка открылись ровно в 8:00. В том числе, и 2 - за пределами Абхазии – в Российской Федерации, в городах Москва и Черкесск».
Гогия сообщил, что в избирательный бюллетень для голосования Центризбирком внес три строки – по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре выборов, а также строку – «против всех». «На должность Президента Республики Абхазия баллотируются Алхас Квициниа и Рауль Хаджимба. На территории Республики Абхазия образовано 35 избирательных округов», - сказал председатель ЦИК РА.
По информации Тамаза Гогия, выборы буду освещать 9 республиканских СМИ и 6 - зарубежных.
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