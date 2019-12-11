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В Абхазии презентована Конвенция ООН о правах ребенка на абхазском языке

159
12:32, 18 Декабря 2019
В Абхазии презентована Конвенция ООН о правах ребенка на абхазском языке
Документ издан Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Сухум. 18 декабря. Апсныпресс. В Доме детского творчества «Айнар» состоялась презентация Конвенции ООН о правах ребенка на абхазском языке, изданной Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), а также выставка творческих работ учащихся Дома детского творчества «Айнар». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РА.

Как отмечается в сообщении, министр культуры РА Эльвира Арсалия поздравила участников встречи с 30-летием со дня принятия Конвенции о правах ребенка: «Это событие отмечают во многих странах, документ стал самым ратифицируемым в мире, что говорит о высокой миссии, которая на него возложена. Абхазия не стала исключением, и мы рады, что сегодня в одном из наших учреждений – в Доме детского творчества «Айнар» проходит выставка на тему прав ребенка».

При этом глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Абхазии Уильям Хэнлон подчеркнул, что цель работы ЮНИСЕФ во всем мире – гарантировать каждому ребенку все права и возможности для гармоничного развития и реализации своего потенциала. Г-н Хэнлон также выразил надежду, что результаты совместной работы ЮНИСЕФ с партнерами в Абхазии приведут к значительным улучшениям качества жизни детей.

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