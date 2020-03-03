В Абхазии открыта круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусной инфекции

Любой желающий может позвонить по телефонам +7 840 226 44 52 и +7 840 226 49 55 и получить консультацию специалиста.



Сухум. 3 марта. Апсныпресс. Приказом министра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаза Цахнакия учреждена и начала работать круглосуточная горячая телефонная линия для населения по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции в республике. Об этом сообщает пресс-служба Минздравсоцобеспечения РА.



В сообщении говорится, что любой желающий может позвонить в любое время по телефонам +7 840 226 44 52 и +7 840 226 49 55 и получить консультацию специалиста по любым вопросам, связанным с инфекцией коронавируса.

