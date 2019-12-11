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В Абхазии обнаружен новый вид лютика
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13:24, 16 Декабря 2019
Новый вид растений произрастает на известняковом массиве г. Пшегишха.
Сухум. 16 декабря. Апсныпресс. Флористические исследования, проводимые Рицинским реликтовым и Сочинским национальными парками на изолированном известняковом массиве г. Пшегишха в 2017 году, позволили выявить на субальпийских лугах новый для науки вид лютика. Об этом сообщается на официальном сайте РРНП.
Как поясняется в сообщении, морфологические особенности обнаруженных растений указывали на их принадлежность к секции Acris Schur.
Вид назван в честь кандидата географических наук Инги Васильевны Тания – президента Географического общества РА, заместителя директора РРНП по науке и экопросвещению, известного географа и эколога, возродившего комплексные научные исследования по всем направлениям географии и биологии на территории Рицинского реликтового национального парка.
Инга Тания рассказала Апсныпресс об экспедиции: «На вертолете мы высадились в Пшегишхе и провели там трое суток – вели наблюдения, собирали гербарный материал, делали геоботанические описания, популяционные и зоологические исследования. Было собрано много материала, экспедиция завершилась. Спуск с горы занял у нас девять часов. На тот момент о новом виде растения еще никто не знал. Гербарные материалы отправили в Санкт-Петербург, в Институт ботаники, и вот тогда, после обработки образцов, выяснилось, что собранный на горе лютик отличался от всех ранее известных видов этого растения».
Сухум. 16 декабря. Апсныпресс. Флористические исследования, проводимые Рицинским реликтовым и Сочинским национальными парками на изолированном известняковом массиве г. Пшегишха в 2017 году, позволили выявить на субальпийских лугах новый для науки вид лютика. Об этом сообщается на официальном сайте РРНП.
Как поясняется в сообщении, морфологические особенности обнаруженных растений указывали на их принадлежность к секции Acris Schur.
Вид назван в честь кандидата географических наук Инги Васильевны Тания – президента Географического общества РА, заместителя директора РРНП по науке и экопросвещению, известного географа и эколога, возродившего комплексные научные исследования по всем направлениям географии и биологии на территории Рицинского реликтового национального парка.
Инга Тания рассказала Апсныпресс об экспедиции: «На вертолете мы высадились в Пшегишхе и провели там трое суток – вели наблюдения, собирали гербарный материал, делали геоботанические описания, популяционные и зоологические исследования. Было собрано много материала, экспедиция завершилась. Спуск с горы занял у нас девять часов. На тот момент о новом виде растения еще никто не знал. Гербарные материалы отправили в Санкт-Петербург, в Институт ботаники, и вот тогда, после обработки образцов, выяснилось, что собранный на горе лютик отличался от всех ранее известных видов этого растения».
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