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В Абхазии командиры взводов ЮВО сдали экзамены по стрельбе из орудий БТР-82АМ и Т-72Б3
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14:00, 20 Января 2020
Всего в мероприятиях на полигонах Нагвалоу и Гудаута приняли участие около 500 командиров взводов и военнослужащих ЮВО, обеспечивающих учебный процесс.
Сухум. 20 января. Апсныпресс. В Абхазии командиры взводов российской военной базы Южного военного округа сдали экзамены по стрельбе из орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ в ходе завершившихся учебно-методических сборов.
На сборе младшим офицерам разъяснили новые методы по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, соблюдению требований безопасности военной службы и совершенствованию боевой готовности подчиненных подразделений.
В ходе сборов, в условиях горно-лесистой местности, командиры взводов выполнили нормативы по огневой, строевой, тактической, специальной подготовке и другим дисциплинам. За время сбора было проведено около 50 практических, показных, инструкторско-методических и контрольных занятий.
Всего в мероприятиях на полигонах Нагвалоу и Гудаута приняли участие около 500 командиров взводов и военнослужащих ЮВО, обеспечивающих учебный процесс.
Сухум. 20 января. Апсныпресс. В Абхазии командиры взводов российской военной базы Южного военного округа сдали экзамены по стрельбе из орудий танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82АМ в ходе завершившихся учебно-методических сборов.
На сборе младшим офицерам разъяснили новые методы по укреплению воинской дисциплины и правопорядка, соблюдению требований безопасности военной службы и совершенствованию боевой готовности подчиненных подразделений.
В ходе сборов, в условиях горно-лесистой местности, командиры взводов выполнили нормативы по огневой, строевой, тактической, специальной подготовке и другим дисциплинам. За время сбора было проведено около 50 практических, показных, инструкторско-методических и контрольных занятий.
Всего в мероприятиях на полигонах Нагвалоу и Гудаута приняли участие около 500 командиров взводов и военнослужащих ЮВО, обеспечивающих учебный процесс.
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