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В Абхазии идет пахота: начальники райсельхозуправлений – о ценах, цифрах и проблемах
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15:23, 14 Апреля 2020
О начале весенних полевых работ рассказали начальники районных сельхозуправлений.
Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. По всей Абхазии начались пахотные работы. Об этом Апсныпресс рассказали в районных сельскохозяйственных управлениях.
Галский район, начальник сельхозуправления Тамаз Цвижба: «На сегодняшний день уже вспахано более 500 гектаров, 10 дней работает техника, выезжают в указанное место и пашут. Проблем с этим пока не возникает. Готовы к работе 23 единицы сельхозмашин, задействовано 70% техники. Цены пахотных работ для сельчан не изменились. В такой ситуации мы должны помочь населению. В планах вспахать больше площадей, чем в прошлые годы. Так, если в 2018-2019 годах в районе было вспахано 2500 -2800 гектаров земли, то в этом году планируем, как минимум, вспахать 3 200 гектаров под посадку кукурузы».
Ткуарчалский район, начальник сельхозуправления Амиран Джинджолия: «В этом году весна достаточно дождливая, что немного осложнило работу. Спецтехники хватает. Есть и частные тракторы, которые тоже помогают. В общей сложности, 50 гектаров уже вспахано в нашем районе. Тем не менее, есть места, где не проходит трактор, и там крестьяне пашут своими силами, кто волами, а кто минитракторами. Планируется вспахать 550 гектаров земли».
Очамчырский район, начальник сельхозуправления Эшсоу Гургулия: «Планируется вспахать до 3 000 гектаров земли. Погода очень влияет на этот процесс. Сейчас работы уже идут, вся спецтехника готова, тракторы пашут. В районе 70-80 гектаров вспахано. Конечно, есть мелкие поломки техники, мы их устраняем в течение дня. Трудно достать запчасти, так как граница закрыта. Это осложняет работу. Цена пахотных работ для населения не изменилась. Мы главам районов говорим, чтобы в связи со сложившейся ситуацией, люди постарались вспахать и посеять больше площадей».
Гулрыпшский район, начальник сельхозуправления Рафик Григорян: «Пахотные работы уже начаты, идет подготовка полей под посев кукурузы. В районе нужно вспахать более 600 гектаров земли. Уже вспахано около 50-60 гектаров. Необходимая техника есть».
Гудаутский район, начальник сельхозуправления Юрий Кварацхелия: «150 гектаров уже вспахано. В целом, в районе нужно вспахать более 2500 гектаров земли. Работы начались с 1 апреля. Но непонятна ценовая политика! Я не согласен с этим. В прошлом году гектар вспашки стоил 2500 рублей, а в этом году 3000 рублей».
Сухум. 14 апреля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. По всей Абхазии начались пахотные работы. Об этом Апсныпресс рассказали в районных сельскохозяйственных управлениях.
Галский район, начальник сельхозуправления Тамаз Цвижба: «На сегодняшний день уже вспахано более 500 гектаров, 10 дней работает техника, выезжают в указанное место и пашут. Проблем с этим пока не возникает. Готовы к работе 23 единицы сельхозмашин, задействовано 70% техники. Цены пахотных работ для сельчан не изменились. В такой ситуации мы должны помочь населению. В планах вспахать больше площадей, чем в прошлые годы. Так, если в 2018-2019 годах в районе было вспахано 2500 -2800 гектаров земли, то в этом году планируем, как минимум, вспахать 3 200 гектаров под посадку кукурузы».
Ткуарчалский район, начальник сельхозуправления Амиран Джинджолия: «В этом году весна достаточно дождливая, что немного осложнило работу. Спецтехники хватает. Есть и частные тракторы, которые тоже помогают. В общей сложности, 50 гектаров уже вспахано в нашем районе. Тем не менее, есть места, где не проходит трактор, и там крестьяне пашут своими силами, кто волами, а кто минитракторами. Планируется вспахать 550 гектаров земли».
Очамчырский район, начальник сельхозуправления Эшсоу Гургулия: «Планируется вспахать до 3 000 гектаров земли. Погода очень влияет на этот процесс. Сейчас работы уже идут, вся спецтехника готова, тракторы пашут. В районе 70-80 гектаров вспахано. Конечно, есть мелкие поломки техники, мы их устраняем в течение дня. Трудно достать запчасти, так как граница закрыта. Это осложняет работу. Цена пахотных работ для населения не изменилась. Мы главам районов говорим, чтобы в связи со сложившейся ситуацией, люди постарались вспахать и посеять больше площадей».
Гулрыпшский район, начальник сельхозуправления Рафик Григорян: «Пахотные работы уже начаты, идет подготовка полей под посев кукурузы. В районе нужно вспахать более 600 гектаров земли. Уже вспахано около 50-60 гектаров. Необходимая техника есть».
Гудаутский район, начальник сельхозуправления Юрий Кварацхелия: «150 гектаров уже вспахано. В целом, в районе нужно вспахать более 2500 гектаров земли. Работы начались с 1 апреля. Но непонятна ценовая политика! Я не согласен с этим. В прошлом году гектар вспашки стоил 2500 рублей, а в этом году 3000 рублей».
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