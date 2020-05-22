20:08, 29 Мая 2020 119
19:39, 29 Мая 2020 128
18:28, 29 Мая 2020 270
18:06, 29 Мая 2020 204
17:06, 29 Мая 2020 211
15:30, 29 Мая 2020 255
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12:11, 29 Мая 2020 268
18:38, 28 Мая 2020 602
17:34, 28 Мая 2020 487
15:43, 28 Мая 2020 869
15:19, 28 Мая 2020 482
14:37, 28 Мая 2020 694
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В Абхазии до 15 июня продлены отдельные меры по защите населения от коронавирусной инфекции
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19:39, 29 Мая 2020
Соответствующий документ подписал Президент Абхазии Аслан Бжания.
Сухум. 29 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение «О продлении срока действия отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».
В документе говорится:
«На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 28 мая 2020 года:
1. Продлить до 15 июня 2020 года работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).
Санитарно-эпидемиологическим службам систематически организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков.
2. Запретить проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории Республики Абхазия до 15 июня 2020 года.
3. Запретить проведение в Республике Абхазия свадебных, торжественных и иных мероприятий до 15 июня 2020 года.
Приостановить на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания для целей, указанных в настоящем пункте.
4. Запретить туристскую и экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия до 15 июня 2020 года.
Приостановить на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.
5. Запретить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения до 15 июня 2020 года.
6. Ограничить до 15 июня 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:
– работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
– водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
– машинистов грузовых поездов.
Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия организовать до 15 июня 2020 года круглосуточное дежурство медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.
7. Обеспечить изоляцию граждан сроком на 14 дней со дня прибытия на территорию Республики Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Министерству иностранных дел Республики Абхазия ежедневно информировать Министерство внутренних дел Республики Абхазия о лицах, получивших свидетельство на въезд (возращение) в Республику Абхазия.
8. Запретить до 15 июня 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.
9. Продлить до 15 июня 2020 года работу объектов общественного питания при условии соблюдения обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и использованию обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего Распоряжения.
10. Продлить до 15 июня 2020 года работу общественного транспорта в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, с обязательным использованием водителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).
11. Запретить до 15 июня 2020 года работу спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.
12. Запретить до 15 июня 2020 года оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
13. Запретить до 15 июня 2020 года деятельность учреждений культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники).
14. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Рекомендовать руководителям коммерческих и некоммерческих организаций до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
15. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запретить направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 15 июня 2020 года.
16. Запретить деятельность дошкольных образовательных учреждений до 15 июня 2020 года.
17. Отменить занятия в общеобразовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения занятий в период с 2 по 15 июня 2020 года для учащихся 11 классов, а также в установленные Министерством просвещения и языковой политики Республики Абхазия даты проведения выпускных экзаменов для учащихся 11 классов с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
18. Занятия в учреждениях высшего и профессионального образования в текущем учебном году не проводить, за исключением занятий в период с 2 по 25 июня 2020 года для обучающихся для завершения второго учебного семестра, проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым учебными заведениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
19. Запретить деятельность образовательных кружков, спортивных школ, танцевальных и репетиционных залов (секций) до 15 июня 2020 года.
20. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:
– администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 1 Распоряжения;
– Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 2 и 3 Распоряжения;
– Министерство туризма Республики Абхазия – по реализации пунктов 4 и 5 Распоряжения;
–.Службу государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации пункта 6 Распоряжения в части исполнения требований по ограничению въезда в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства;
– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия – по реализации пункта 6 Распоряжения в части организации круглосуточного дежурства медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу;
– Министерство здравоохранения РеспубликиАбхазия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия, администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 7 Распоряжения;
–.Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 8 Распоряжения;
– администрации районов и г. Сухум, Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 9-12 Распоряжения;
–.Министерство культуры Республики Абхазия, администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 13 Распоряжения;
–.Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия, администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 14 Распоряжения;
– Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 15 Распоряжения;
– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия – по реализации пунктов 16-19 Распоряжения.
21. Признать утратившими силу:
– Распоряжение Президента Республики Абхазия «О временном продлении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 29 апреля 2020 года, №197-рп;
– Распоряжение Президента Республики Абхазия «О дальнейшем применении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 14 мая 2020 года, №205-рп».
Сухум. 29 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение «О продлении срока действия отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».
В документе говорится:
«На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 28 мая 2020 года:
1. Продлить до 15 июня 2020 года работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).
Санитарно-эпидемиологическим службам систематически организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков.
2. Запретить проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории Республики Абхазия до 15 июня 2020 года.
3. Запретить проведение в Республике Абхазия свадебных, торжественных и иных мероприятий до 15 июня 2020 года.
Приостановить на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания для целей, указанных в настоящем пункте.
4. Запретить туристскую и экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия до 15 июня 2020 года.
Приостановить на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.
5. Запретить бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения до 15 июня 2020 года.
6. Ограничить до 15 июня 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:
– работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
– водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
– машинистов грузовых поездов.
Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия организовать до 15 июня 2020 года круглосуточное дежурство медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу.
7. Обеспечить изоляцию граждан сроком на 14 дней со дня прибытия на территорию Республики Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Министерству иностранных дел Республики Абхазия ежедневно информировать Министерство внутренних дел Республики Абхазия о лицах, получивших свидетельство на въезд (возращение) в Республику Абхазия.
8. Запретить до 15 июня 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.
9. Продлить до 15 июня 2020 года работу объектов общественного питания при условии соблюдения обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и использованию обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки), за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего Распоряжения.
10. Продлить до 15 июня 2020 года работу общественного транспорта в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, с обязательным использованием водителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).
11. Запретить до 15 июня 2020 года работу спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.
12. Запретить до 15 июня 2020 года оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
13. Запретить до 15 июня 2020 года деятельность учреждений культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники).
14. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Рекомендовать руководителям коммерческих и некоммерческих организаций до 15 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
15. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запретить направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 15 июня 2020 года.
16. Запретить деятельность дошкольных образовательных учреждений до 15 июня 2020 года.
17. Отменить занятия в общеобразовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения занятий в период с 2 по 15 июня 2020 года для учащихся 11 классов, а также в установленные Министерством просвещения и языковой политики Республики Абхазия даты проведения выпускных экзаменов для учащихся 11 классов с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
18. Занятия в учреждениях высшего и профессионального образования в текущем учебном году не проводить, за исключением занятий в период с 2 по 25 июня 2020 года для обучающихся для завершения второго учебного семестра, проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым учебными заведениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
19. Запретить деятельность образовательных кружков, спортивных школ, танцевальных и репетиционных залов (секций) до 15 июня 2020 года.
20. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:
– администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 1 Распоряжения;
– Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 2 и 3 Распоряжения;
– Министерство туризма Республики Абхазия – по реализации пунктов 4 и 5 Распоряжения;
–.Службу государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации пункта 6 Распоряжения в части исполнения требований по ограничению въезда в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства;
– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия – по реализации пункта 6 Распоряжения в части организации круглосуточного дежурства медицинской бригады в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу;
– Министерство здравоохранения РеспубликиАбхазия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия, администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 7 Распоряжения;
–.Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 8 Распоряжения;
– администрации районов и г. Сухум, Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 9-12 Распоряжения;
–.Министерство культуры Республики Абхазия, администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 13 Распоряжения;
–.Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия, администрации районов и г. Сухум – по реализации пункта 14 Распоряжения;
– Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 15 Распоряжения;
– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия – по реализации пунктов 16-19 Распоряжения.
21. Признать утратившими силу:
– Распоряжение Президента Республики Абхазия «О временном продлении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 29 апреля 2020 года, №197-рп;
– Распоряжение Президента Республики Абхазия «О дальнейшем применении отдельных мер по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 14 мая 2020 года, №205-рп».
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