В Абхазии диспансеризацию прошли 13 тысяч 600 человек

На совещании в Администрации Гагрского района подвели итоги диспансеризации населения Абхазии.



Сухум. 11 июня. Апсныпресс. В Администрации Гагрского района прошло расширенное совещание, на котором были подведены итоги диспансеризации населения Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.



В работе совещания приняли участие министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, секретарь Совета безопасности РА Мухамед Килба, заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Алексей Двинянин, помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин и глава Администрации Гагрского района Геннадий Сичинава.



В ходе совещания Рашид Нургалиев подчеркнул, что проведению диспансеризации населения в Абхазии послужила прошлая встреча абхазской и российских делегаций в Москве, где был поставлен вопрос о том, что жизнь, как и безопасность граждан, входят в сферу деятельности советов безопасности двух стран.



Со своей стороны, Тамаз Цахнакия также отметил, что весь план мероприятий по взаимодействию министерств здравоохранения Абхазии и России, включающий в себя и диспансеризацию, был намечен еще в прошлом году на встрече с Вероникой Скворцовой в Москве и в последующих переговорах, и выполняется он в полной мере.



«Первый этап диспансеризации, который сегодня завершился, как раз результат достигнутых нами договоренностей. Передвижной госпиталь и его доктора работали до последнего пациента, принимали всех желающих, есть предварительные данные, мы их вскоре озвучим, статистика подводится в части нозологий и проблем, которые были выявлены», - сказал Цахнакия.



При этом, министр здравоохранения отметил четкое взаимодействие с лечебными учреждениями республики. «Больные, которые нуждались в ургентной помощи, получали ее незамедлительно, для специализированной высокотехнологичной помощи их отправляли в соответствующие учреждения, как федерального уровня России, так и местных учреждений», – подчеркнул министр.



Кроме того, Тамаз Цахнакия рассказал о планах, над реализацией которых уже идет работа: «Мы активно продвигаем ряд проектов с ФМБА России, на последней встрече с его руководителем Владимиром Уйба обсуждали вопрос открытия отделения кардиохирургии на базе Республиканской больницы. Это один из наших совместных планов. Техническое задание по реконструкции и капитальному ремонту отделений, где оно будет базироваться, уже подготовлено и готовится проект межправительственного соглашения, которое мы будем обсуждать в ближайшее время. Думаю, что к концу года эти два вопроса будут решены, что для нас очень важно».



Также, по словам Цахнакия, активно обсуждается вопрос строительства специализированного медицинского центра неотложной помощи. «Структуру и профиль, которые будут представлены в этом учреждении, мы сейчас активно прорабатываем с Минздравом России», - подчеркнул глава Минздрава Абхазии.



Подробнее о первых итогах диспансеризации рассказал главный врач сводного медицинского отряда ФМБА России Борис Александров: «В период с 4 апреля по 10 июня 2019 года, по поручению Президента Российской Федерации и в соответствии с приказом Федерального медико-биологического агентства, проводилась диспансеризация населения Абхазии. За это время осмотрено 13 тысяч 600 человек, в том числе 2800 детей. Выявлено порядка 10 тысяч заболеваний. У взрослых превалировали заболевания сердечно-сосудистой системы, мочевыводящих путей, онкологические заболевания и заболевания глаз, у детей в основном встречались заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы и сердечно-сосудистой системы. Более 400 пациентов отобрано в клиники РФ для оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, около 100 человек госпитализировано в клиники Абхазии, около ста пациентам оказана экстренная помощь, они также госпитализированы в клиники Абхазии для оказания срочной неотложной медицинской помощи».



Плодотворным абхазо-российское сотрудничество в здравоохранении, направленное на охрану здоровья населения республики, назвал и помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин. Он также подчеркнул, что сейчас идет закупка мобильных комплексов, которые будут системно работать в Абхазии. «Думаю, они встанут на территории Республиканской больницы до конца года и будут осуществлять плановый и консультативный прием граждан страны», - отметил Гулин.



Гулин поблагодарил руководство Министерства здравоохранения Абхазии за создание оптимальных условий для работы медиков ФМБА России.



В рамках заседания от имени Министерства здравоохранения Абхазии «За добросовестный, безупречный труд, значительный вклад в дело охраны здоровья граждан» коллектив сводного медицинского отряда ФМБА РФ награжден почетной грамотой.





