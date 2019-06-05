APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
11:43, 11 Июня 2019 78
20:50, 10 Июня 2019 322
19:13, 10 Июня 2019 337
14:52, 10 Июня 2019 277
14:34, 10 Июня 2019 294
13:07, 10 Июня 2019 258
11:34, 10 Июня 2019 338
21:00, 9 Июня 2019 339
21:24, 8 Июня 2019 561
11:35, 8 Июня 2019 447
11:30, 8 Июня 2019 372
21:24, 7 Июня 2019 488
16:09, 7 Июня 2019 517
15:49, 7 Июня 2019 757
15:15, 7 Июня 2019 337
13:04, 7 Июня 2019 480
09:44, 7 Июня 2019 538
20:23, 6 Июня 2019 496
17:59, 6 Июня 2019 1027
15:13, 6 Июня 2019 424
14:38, 6 Июня 2019 496
12:10, 6 Июня 2019 374
15:25, 5 Июня 2019 362
15:00, 5 Июня 2019 1444
13:20, 5 Июня 2019 1551

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В Абхазии диспансеризацию прошли 13 тысяч 600 человек

В Абхазии диспансеризацию прошли 13 тысяч 600 человек

10
11:43, 11 Июня 2019
В Абхазии диспансеризацию прошли 13 тысяч 600 человек
На совещании в Администрации Гагрского района подвели итоги диспансеризации населения Абхазии.

Сухум. 11 июня. Апсныпресс. В Администрации Гагрского района прошло расширенное совещание, на котором были подведены итоги диспансеризации населения Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

В работе совещания приняли участие министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия, секретарь Совета безопасности РА Мухамед Килба, заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Алексей Двинянин, помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин и глава Администрации Гагрского района Геннадий Сичинава. 

В ходе совещания Рашид Нургалиев подчеркнул, что проведению диспансеризации населения в Абхазии послужила прошлая встреча абхазской и российских делегаций в Москве, где был поставлен вопрос о том, что жизнь, как и безопасность граждан, входят в сферу деятельности советов безопасности двух стран. 

Со своей стороны, Тамаз Цахнакия также отметил, что весь план мероприятий по взаимодействию министерств здравоохранения Абхазии и России, включающий в себя и диспансеризацию, был намечен еще в прошлом году на встрече с Вероникой Скворцовой в Москве и в последующих переговорах, и выполняется он в полной мере. 

«Первый этап диспансеризации, который сегодня завершился, как раз результат достигнутых нами договоренностей. Передвижной госпиталь и его доктора работали до последнего пациента, принимали всех желающих, есть предварительные данные, мы их вскоре озвучим, статистика подводится в части нозологий и проблем, которые были выявлены», - сказал Цахнакия.

При этом, министр здравоохранения отметил четкое взаимодействие с лечебными учреждениями республики. «Больные, которые нуждались в ургентной помощи, получали ее незамедлительно, для специализированной высокотехнологичной помощи их отправляли в соответствующие учреждения, как федерального уровня России, так и местных учреждений», – подчеркнул министр. 

Кроме того,  Тамаз Цахнакия рассказал о планах, над реализацией которых уже идет работа: «Мы активно продвигаем ряд проектов с ФМБА России, на последней встрече с его руководителем Владимиром Уйба обсуждали вопрос открытия отделения кардиохирургии на базе Республиканской больницы. Это один из наших совместных планов. Техническое задание по реконструкции и капитальному ремонту отделений, где оно будет базироваться, уже подготовлено и готовится проект межправительственного соглашения, которое мы будем обсуждать в ближайшее время. Думаю, что к концу года эти два вопроса будут решены, что для нас очень важно». 

Также, по словам Цахнакия,  активно обсуждается вопрос строительства специализированного медицинского центра неотложной помощи. «Структуру и профиль, которые будут представлены в этом учреждении, мы сейчас активно прорабатываем с Минздравом России», - подчеркнул глава Минздрава Абхазии. 
 
Подробнее о первых итогах диспансеризации рассказал главный врач сводного медицинского отряда ФМБА России Борис Александров: «В период с 4 апреля по 10 июня 2019 года, по поручению Президента Российской Федерации и в соответствии с приказом Федерального медико-биологического агентства, проводилась диспансеризация населения Абхазии. За это время осмотрено 13 тысяч 600 человек, в том числе 2800 детей. Выявлено порядка 10 тысяч заболеваний. У взрослых превалировали заболевания сердечно-сосудистой системы, мочевыводящих путей, онкологические заболевания и заболевания глаз, у детей в основном встречались заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы и сердечно-сосудистой системы. Более 400 пациентов отобрано в клиники РФ для оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, около 100 человек госпитализировано в клиники Абхазии, около ста пациентам оказана экстренная помощь, они также госпитализированы в клиники Абхазии для оказания срочной неотложной медицинской помощи».
 
Плодотворным абхазо-российское  сотрудничество в здравоохранении, направленное на охрану здоровья населения республики, назвал и помощник министра здравоохранения России Анатолий Гулин. Он также подчеркнул, что сейчас идет закупка мобильных комплексов, которые будут системно работать в Абхазии. «Думаю, они встанут на территории Республиканской больницы до конца года и будут осуществлять плановый и консультативный прием граждан страны», - отметил Гулин. 

Гулин поблагодарил руководство Министерства здравоохранения Абхазии за создание оптимальных условий для работы медиков ФМБА России. 

В рамках  заседания от имени Министерства здравоохранения Абхазии «За добросовестный, безупречный труд, значительный вклад в дело охраны здоровья граждан» коллектив сводного медицинского отряда ФМБА РФ награжден почетной грамотой. 

   

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика