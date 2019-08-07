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В Абхазии 8 августа небольшая облачность, без осадков
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19:13, 7 Августа 2019
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
Сухум. 7 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Абхазии формируют область повышенного атмосферного давления и теплые массы воздуха с юга. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 763-760 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами порывы до 9 м/с.
Температура воздуха ночью +16+21°С, днем +25+30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +20°С, днем +30°С.
Сухум. 7 августа. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Абхазии формируют область повышенного атмосферного давления и теплые массы воздуха с юга. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Атмосферное давление – 763-760 мм рт. ст.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 м/с, местами порывы до 9 м/с.
Температура воздуха ночью +16+21°С, днем +25+30°С.
Температура морской воды +26°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное – 25-75 см (1-2б).
Относительная влажность воздуха – 60-80%.
В столице небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха ночью +20°С, днем +30°С.
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