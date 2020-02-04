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В Абхазии 6 февраля тринадцать градусов тепла
15:05, 4 Февраля 2020
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого атмосферного фронта Черноморского циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром, преимущественно без осадков, днем из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, местами возможен кратковременный дождь. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +3 +8°С, днем +8 +13°С.
Температура морской воды + 9 +10°С.
В столице облачная с прояснениями погода, днем возможен кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью +6°С, днем +13°С.
Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием теплого атмосферного фронта Черноморского циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром, преимущественно без осадков, днем из-за небольших перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, местами возможен кратковременный дождь. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +3 +8°С, днем +8 +13°С.
Температура морской воды + 9 +10°С.
В столице облачная с прояснениями погода, днем возможен кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью +6°С, днем +13°С.
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