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В Абхазии 6 февраля тринадцать градусов тепла

15:05, 4 Февраля 2020
В Абхазии 6 февраля тринадцать градусов тепла
Ветер слабый и умеренный -  3-8 м/с.

Сухум. 5 февраля. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду  территория Черноморского побережья  Абхазии  будет под влиянием теплого атмосферного фронта Черноморского циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и утром, преимущественно без осадков, днем из-за небольших  перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, местами возможен кратковременный  дождь. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление –  пониженное.

Ветер слабый и умеренный -  3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +3 +8°С, днем +8 +13°С. 

Температура морской воды + 9 +10°С.

В столице облачная с прояснениями погода, днем возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью +6°С, днем +13°С.

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