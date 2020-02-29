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В Абхазии 4 марта ясная погода и 22 градуса тепла

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15:25, 3 Марта 2020
В Абхазии 4 марта ясная погода и 22 градуса тепла
Температура морской воды + 9°С.

Сухум. 3 марта. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погодообразующие факторы Черноморского побережья Абхазии существенно не изменятся, сохранится влияние юго-западной окраины антициклона и активный вынос теплой массы воздуха с юга.
Ночью небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода.

Атмосферное давление – 764 мм р.с., будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный - 0- 5 м/с.

Температура воздуха ночью + 5 +10°С, днем +17 +22°С.

Температура морской воды + 9°С.

Ночью небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода.

Температура воздуха ночью +8°С, днем +21°С.

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