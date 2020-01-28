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В Абхазии 29 января временами умеренный дождь, переходящий в ливневый

29
14:45, 28 Января 2020
В Абхазии 29 января временами умеренный дождь, переходящий в ливневый
В предгорьях и горах – снег.

Сухум. 28 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южной периферии обширного Циклона с северо-запада. Ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление – пониженное.

Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с, местами с порывами до 9 м/с.

Температура воздуха ночью +3 +8°С, днем +6 +11°С.

Температура морской воды + 10°С.

В столице облачная погода, временами дождь.

Температура воздуха ночью +7°С, днем +11°С.

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