APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:31, 24 Декабря 2019 26
15:26, 24 Декабря 2019 43
14:17, 24 Декабря 2019 135
14:09, 24 Декабря 2019 109
17:26, 23 Декабря 2019 597
16:34, 23 Декабря 2019 956
16:27, 23 Декабря 2019 315
14:52, 23 Декабря 2019 324
14:43, 23 Декабря 2019 275
12:33, 23 Декабря 2019 519
10:47, 23 Декабря 2019 1100
10:42, 23 Декабря 2019 663
13:45, 22 Декабря 2019 385
13:41, 20 Декабря 2019 857
13:39, 20 Декабря 2019 619
12:06, 20 Декабря 2019 745
11:19, 20 Декабря 2019 499
18:10, 19 Декабря 2019 714
18:05, 19 Декабря 2019 749
15:28, 19 Декабря 2019 522
15:24, 19 Декабря 2019 479
13:26, 19 Декабря 2019 838
09:25, 19 Декабря 2019 945
09:24, 19 Декабря 2019 709
20:20, 18 Декабря 2019 957

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В Абхазии 25 декабря пасмурная погода, днем преимущественно без осадков

В Абхазии 25 декабря пасмурная погода, днем преимущественно без осадков

15:31, 24 Декабря 2019
В Абхазии 25 декабря пасмурная погода, днем преимущественно без осадков
Температура воздуха днем +18°С.

Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, сохранится влияние теплого сектора устойчивого Атлантического циклона. Ожидается пасмурная погода, днем преимущественно без осадков, вечером из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, возможен дождь.

Атмосферное давление – низкое.

Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью + 8 +13°С, днем + 13 +18°С.

Температура морской воды + 13°С.

В столице пасмурно, без осадков.

Температура воздуха ночью +11°С, днем +18°С.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2019 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика