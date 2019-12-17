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В Абхазии 25 декабря пасмурная погода, днем преимущественно без осадков
15:31, 24 Декабря 2019
Температура воздуха днем +18°С.
Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, сохранится влияние теплого сектора устойчивого Атлантического циклона. Ожидается пасмурная погода, днем преимущественно без осадков, вечером из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, возможен дождь.
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью + 8 +13°С, днем + 13 +18°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице пасмурно, без осадков.
Температура воздуха ночью +11°С, днем +18°С.
Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду погода Черноморского побережья Абхазии существенно не изменится, сохранится влияние теплого сектора устойчивого Атлантического циклона. Ожидается пасмурная погода, днем преимущественно без осадков, вечером из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, возможен дождь.
Атмосферное давление – низкое.
Ветер слабый и умеренный - 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью + 8 +13°С, днем + 13 +18°С.
Температура морской воды + 13°С.
В столице пасмурно, без осадков.
Температура воздуха ночью +11°С, днем +18°С.
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