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В Абхазии 22 января небольшая облачность, ночью и вечером возможен небольшой дождь
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15:44, 21 Января 2020
Температура воздуха днем +8°С.
Сухум. 21 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду синоптическая обстановка на территории Абхазии существенно не изменится, погоду по-прежнему будет формировать обширное барическое поле высокого давления. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и вечером из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 771 мм р.с., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с, местами с порывами до 8 м/с.
Температура воздуха ночью 0 +5°С, днем + 3 +8°С.
Температура морской воды + 10°С.
В столице небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +2°С, днем +8°С.
Сухум. 21 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду синоптическая обстановка на территории Абхазии существенно не изменится, погоду по-прежнему будет формировать обширное барическое поле высокого давления. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и вечером из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Атмосферное давление – 771 мм р.с., будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный - 1-6 м/с, местами с порывами до 8 м/с.
Температура воздуха ночью 0 +5°С, днем + 3 +8°С.
Температура морской воды + 10°С.
В столице небольшая облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +2°С, днем +8°С.
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