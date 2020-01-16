APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
15:44, 21 Января 2020 78
14:35, 21 Января 2020 156
13:46, 21 Января 2020 185
17:31, 20 Января 2020 729
17:27, 20 Января 2020 766
17:23, 20 Января 2020 353
15:34, 20 Января 2020 382
15:03, 20 Января 2020 261
14:19, 20 Января 2020 483
14:00, 20 Января 2020 283
14:28, 18 Января 2020 1022
14:00, 18 Января 2020 459
13:48, 18 Января 2020 428
13:01, 18 Января 2020 637
12:47, 18 Января 2020 488
16:41, 17 Января 2020 692
16:11, 17 Января 2020 498
15:50, 17 Января 2020 436
13:42, 17 Января 2020 658
12:56, 17 Января 2020 662
12:23, 17 Января 2020 950
17:47, 16 Января 2020 1586
17:43, 16 Января 2020 628
17:23, 16 Января 2020 808
15:37, 16 Января 2020 450

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / В Абхазии 22 января небольшая облачность, ночью и вечером возможен небольшой дождь

В Абхазии 22 января небольшая облачность, ночью и вечером возможен небольшой дождь

74
15:44, 21 Января 2020
В Абхазии 22 января небольшая облачность, ночью и вечером возможен небольшой дождь
Температура воздуха днем +8°С.

Сухум. 21 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду синоптическая обстановка на территории Абхазии существенно не изменится,  погоду по-прежнему будет формировать обширное барическое поле высокого давления. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и вечером из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.  

Атмосферное давление – 771 мм р.с., будет медленно понижаться.

Ветер  слабый и умеренный  - 1-6 м/с, местами с порывами до 8 м/с.

Температура воздуха ночью  0 +5°С,  днем + 3 +8°С. 

Температура морской воды + 10°С.

В столице небольшая облачность, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +2°С, днем  +8°С.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика